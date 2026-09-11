Witchbrook dévoile enfin son système de romance après près de 11 prétendants. Le jeu indé au croisement de Stardew Valley et Hogwarts Legacy vous promet des rendez-vous interactifs.

Ces 10 ans d'attente pour Witchbrook devraient en valoir la peine. Le futur jeu de Chucklefish dévoile plus en détail son système de romance et autant vous dire que ça devrait plaire aux fans de jeux comme Stardew Valley. Même si nous n'avons toujours pas de date de sortie définitivement fixée, on a les yeux qui brillent en découvrant un peu plus de gameplay dans cet univers magique.

11 romances annoncées dans Witchbrook

Non, il n'y a pas que la romance de GTA 6 qui mérite le coup d'œil ces jours-ci. Chucklefish continue de nous émerveiller avec son Stardew Valley magique, autrement baptisé Witchbrook. Cette simulation de vie dans un monde de sorciers promet de nous faire vivre une expérience très personnelle, y compris du point de vue sentimentale. Au total, le jeu devrait proposer 11 romances possibles, dont 6 prétendants sont déjà connus :

Cormac Fitzroy , un artiste pas toujours assidu en cours

, un artiste pas toujours assidu en cours Eli Ivers , le journaliste dans l'âme

, le journaliste dans l'âme Evadne Gladwin , dernière annoncée, c'est une étudiante férue de potions

, dernière annoncée, c'est une étudiante férue de potions Hana Satō , passionnée de mode

, passionnée de mode Leif , le jardinier passionné

, le jardinier passionné Pip Marin, une résidente spécialisée dans la mécanique

Un système de romance qui va plus loin que Stardew Valley

Avec son style en pixel art et son approche cosy, Witchbrook est inévitablement comparé à Stardew Valley. D'un sens, il semble s'en rapprocher par endroit. Cependant, le système de romance devraient aller encore plus loin. Alors que chez ConcernedApe, offrir des cadeaux est essentiel pour nouer une relation amoureuse, Chucklefish proposera d'autres options de gameplay.

Certes, Witchbrook vous permettra d'améliorer vos relations en offrant des cadeaux aux prétendants. Mais vous devrez aussi organiser des rendez-vous et faire passer un bon moment à votre potentiel·le partenaire. Ainsi, vous aurez le choix d'emmener l'autre dans plusieurs lieux de Mossport et de réaliser deux activités pour espérer conquérir son cœur.

© Chucklefish Games

Évidemment, la dimension sociale sera cruciale dans les romances de Witchbrook. Chaque prétendant aura son rythme et ses propres attentes. Il sera donc essentiel d'être à l'écoute pour savoir ce qui lui plaît et de suivre attentivement l'arc narratif de l'élu·e de votre cœur pour espérer dépasser le stade de l'amitié avec elle ou lui.

Si vous profiter du jeu en multi, vous pourrez d'ailleurs vous retrouver en concurrence entre joueurs. Voilà qui va promet des dramas à l'école des sorciers ! Puis, une fois en couple dans Witchbrook, vous débloquerez en plus de nouvelles interactions et activités à faire avec votre partenaire. Par exemple, Chucklefish tease des soirées pyjama. Un programme séduisant qu'il nous tarde de découvrir sur PC, XBOX Series X|S, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.