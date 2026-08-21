Witchbrook n’a pas fini de faire chavirer les cœurs. Le Stardew Valley-like magique de Chucklefish reste incontestablement l’un des jeux cosys les plus attendus de cette année, alors même que l’éditeur ne semble toujours pas prêt à dévoiler sa date de sortie définitive, toujours calée au courant 2026. Le studio poursuit sa communication autour du jeu pour présenter un nouveau personnage avec lequel les apprentis sorciers pourront filer le parfait amour : Leif Blomgren.

Un nouveau personnage à romancer annoncé

Ces derniers mois, l’éditeur a dévoilé plusieurs habitants de Mossport, ainsi que plusieurs candidats à la romance. Chucklefish poursuit sur sa lancée en dévoilant un nouveau visage, la main verte de la ville. Une qualité qui devrait justement tomber à pic pour les joueurs qui aiment le jardinage, puisque ce sera l’une des nombreuses activités pour faire prospérer son petit chez-soi, comme la cuisine et la magie. Avec son sac de jardinier sur le dos et une petite brassée de végétation dans les poches de son tablier, impossible de louper le penchant de Leif Blomgren pour les plantes. Le compte officiel de Witchbrook précise d’ailleurs qu’il sera votre interlocuteur privilégié pour passer un bon moment, avec un sourire aussi rayonnant que ses plantes. Et son petit air sympathique risque de faire battre le cœur de bien des sorciers et sorcières célibataires du campus.

L’éditeur profite des présentations pour remontrer quelques images de gameplay et environnements, toujours aussi chatoyants grâce à son pixel art particulièrement réussi. Le rouquin a déjà tapé dans l'œil de plus d’un et d’une futurs étudiants, qui ne cachent plus leur impatience pour le jeu. Car si Chucklefish avait confirmé la sortie de Witchbrook pour cette année, le jeu est encore dépourvu d'une date de sortie fixe. Gageons qu’un prochain Nintendo Direct ou Indie World mettra fin aux 10 ans de supplice pour ceux qui suivent le projet depuis ses débuts.

Les candidats au mariage de Witchbrook déjà confirmés

Le jardinier rejoint donc le club, encore très fermé, des personnages que les joueurs pourront romancer. Pour l’instant, la liste totale des candidats au mariage de Witchbrook est composée de cinq prétendants, trois femmes et deux hommes.

Hana Sato : camarade de classe pétillante qui travaille à temps partiel chez Calico, la boutique de vêtements de la ville.

: camarade de classe pétillante qui travaille à temps partiel chez Calico, la boutique de vêtements de la ville. Eli Ivers : rédacteur de l’Oracle, le journal de l’école et éternel curieux. Il travaille aussi à la boutique du campus.

: rédacteur de l’Oracle, le journal de l’école et éternel curieux. Il travaille aussi à la boutique du campus. Cormac Fitzroy : vilain petit canard autoproclamé de sa famille et artiste qui passe son temps à Briny Brush, une boutique d’art.

: vilain petit canard autoproclamé de sa famille et artiste qui passe son temps à Briny Brush, une boutique d’art. Pip : sorcière et mécanicienne qui tient un atelier près du port.

: sorcière et mécanicienne qui tient un atelier près du port. Leif Blomgren : jardinier et ami des plantes de la ville au sourire aussi éclatant que ses soucis en fleur.







Source : Chucklefish