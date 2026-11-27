Après dix années d’attente, Witchbrook est plus palpable que jamais. Le Stardew Valley-like à la croisée d’Hogwarts Legacy, tient enfin sa date de sortie. Mieux encore, elle ne sera définitivement plus repoussée car le jeu est passé gold. Alors que le grand jour approche à grands pas, Chucklefish continue de dévoiler les habitants de Mossport avec lesquels il sera possible de nouer des relations amoureuses. Nouvelle romance du jour, Klaus Landry, un jeune homme à l’allure premier de la classe qui devrait séduire bien des joueuses et joueurs.

Qui est Klaus, le nouveau coeur à prendre ?

Avec ses lunettes rondes, ses cheveux blonds et ses bras chargés de livres, Klaus n’a clairement pas le profil du sorcier aventurier traditionnel. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Comme l’a révélé la présentation de ce nouveau prétendant à la romance de Witchbrook, s’il a constamment le nez plongé dans ses livres, son imagination débordante ne l’a jamais empêché de partir à l’aventure. Il semble d’ailleurs particulièrement apprécier les jeux de rôle sur table, au point d’être lui-même un véritable Game Master.

Autant dire qu’il a déjà tapé dans l'œil de plusieurs joueuses et joueurs. Et si vous aussi vous cherchez déjà comment faire chavirer son coeur, le studio donne le ton avec une petite phrase qui en dit long sur son romantisme : « Je lirais volontiers à tes côtés jusqu’au coucher du soleil ». A noter que Chucklefish a également confirmé que Klaus ne serait pas le dernier des candidats à rejoindre le casting des romances de Witchbrook. Au moins encore un autre personnage masculin sera dévoilé d’ici la sortie du jeu, le 28 janvier 2027 sur Nintendo Switch, PS5, Xbox Series et PC.

Quelles sont les autres romances de Witchbrook ?

Hana Sato : camarade de classe pétillante qui travaille à temps partiel chez Calico, la boutique de vêtements de la ville.

: camarade de classe pétillante qui travaille à temps partiel chez Calico, la boutique de vêtements de la ville. Eli Ivers : rédacteur de l’Oracle, le journal de l’école et éternel curieux. Il travaille aussi à la boutique du campus.

: rédacteur de l’Oracle, le journal de l’école et éternel curieux. Il travaille aussi à la boutique du campus. Cormac Fitzroy : vilain petit canard autoproclamé de sa famille et artiste qui passe son temps à Briny Brush, une boutique d’art.

: vilain petit canard autoproclamé de sa famille et artiste qui passe son temps à Briny Brush, une boutique d’art. Pip Marin : sorcière et mécanicienne qui tient un atelier près du port, la mécano.

: sorcière et mécanicienne qui tient un atelier près du port, la mécano. Leif Blomgren : jardinier et ami des plantes de la ville au sourire aussi éclatant que ses soucis en fleur.

: jardinier et ami des plantes de la ville au sourire aussi éclatant que ses soucis en fleur. Evadne Gladwin : étudiante férue de potions qui passe toujours d'une expérience à l'autre.

: étudiante férue de potions qui passe toujours d'une expérience à l'autre. Kiara Chandra : la goth tatouée et intimidante de Witchbrook.

: la goth tatouée et intimidante de Witchbrook. Vivi Barcenas : vagabonde qui aime se balader en forêt, animée par une curiosité pour les mystères.

: vagabonde qui aime se balader en forêt, animée par une curiosité pour les mystères. Klaus Landry : passionné de lecture, toujours un nez dans les livres et amateur de JDR.

Source : Chucklefish