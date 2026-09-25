Dans le milieu des cosy games comme ailleurs, l’attente d’une future sortie peut rapidement devenir insoutenable pour les joueurs. Et ce n’est pas la communauté de Witchbrook qui va dire le contraire, puisque dix ans après son annonce, le Stardew Valley-like a l’art de continuer à se faire désirer pour son public. Mais les choses commencent enfin à se décanter pour le futur jeu empreint de magie de Chucklefish et Robotality, qui a profité du Tokyo Game Show 2026 pour se laisser approcher par certains médias. Et à en croire les premiers retours, cela sent déjà très bon.

Les premiers avis sur Witchbrook sont tombés, et ils sont très positifs

À l’occasion du grand salon japonais, qui s’est tenu en fin de semaine dernière, plusieurs médias ont en effet eu la chance de s’essayer à Witchbrook pendant environ une heure, en plus de s’entretenir avec certains de ses développeurs. Il en ressort alors dans l’ensemble des avis très positifs, à l’instar par exemple du média Famitsu qui vante la beauté de la direction artistique du jeu, la richesse de ses mécaniques de gameplay, ou encore la quantité d’activités et de choses qu’il est possible de faire dans le monde ouvert du jeu.

Même chose du côté de Denfaminicogamer, qui souligne de son côté la crédibilité du monde de Witchbrook avec des PNJ menant leur propre train de vie, mais aussi l’utilisation de la magie, le côté grisant du vol en balai ou encore la durée de vie du jeu face à la quantité phénoménale de contenu qu’il propose. Pour 4Gamer, qui partage l’avis des deux derniers médias, l’éditeur de personnage très poussé fait également partie des points à relever, au même titre que le système de progression du jeu ou encore toutes les possibilités offertes pour décorer sa maison.

À Game*Spark, enfin, d’ajouter sa petite touche à l’édifice en mettant notamment l’accent sur la grande liberté qui se dégage de Witchbrook, où le joueur peut organiser ses journées comme il le désire en choisissant à sa guise parmi toutes les possibilités offertes par le gameplay. D’autant plus que, visiblement, le Stardew Valley-like magique s’annonce comme un jeu imprévisible à bien des égards, grâce à la présence d’événements aléatoires et d’une multitude de PNJ avec lesquels il est, soit dit en passant, possible de nouer diverses romances.

Bref, autant dire que cela a de quoi mettre l’eau à la bouche, même si tout n’est pas évidemment parfait non plus. Par exemple, Famitsu garde encore quelques réserves sur le mode multijoueur du jeu comme sur des mécaniques comme la vie étudiante ou les romances, qui n’ont pu être que survolées dans le cadre de cette preview. Game*Spark et Denfaminicogamer, de leur côté, s’amusent parfois du côté très réaliste de Witchbrook, qui peut requérir une certaine exigence de la part des joueurs dans leur façon de jouer.

Pour le reste, tous s’accordent néanmoins à dire que la preview du Tokyo Game Show était sans doute beaucoup trop courte pour évaluer efficacement les potentiels défauts du Stardew Valley-like de Chucklefish et Robotality, duquel il ne ressort pour l’heure quasiment que du positif. De quoi décupler l’impatience des amateurs de jeux cosy à l’idée de pouvoir poser leurs mains dessus, donc, même si le salon japonais n’a malheureusement toujours pas confirmé la date de sortie officielle du titre, annoncé pour 2026 sans plus de précision.

Sources : Famitsu, Denfaminicogamer, Game*Spark, 4Gamer