C'est un des jeux indépendants qu'il ne faudra pas louper en 2026 : Witchbrook s'annonce comme un concurrent prometteur à Stardew Valley et les images le prouvent encore.

Si Stardew Valley rencontrait Hogwarts Legacy, cela donnerait Witchbrook. Plus qu'un rêve vidéoludique, ce n'om est bien celui d'un jeu en cours de développement dans les studio de Chucklefish Games. Attendu pour 2026 sur PC, consoles Xbox et Nintendo Switch, ce nouveau titre de la scène indé prend le temps pour redonner de ses nouvelles avant les fêtes et nous mettre par la même occasion déjà dans l'ambiance.

Witchbrook dévoile des images inédites

La vie de magicien a de quoi laisser songeur bien des joueuses et joueurs. Beaucoup se sont lancés dans Hogwarts Legacy pour vivre une expérience libre dans le monde de Harry Potter, par exemple. Witchbrook, le futur concurrent en pixel art de Stardew Valley, devrait aller plus loin encore que le titre d'Avalanche Software, sans la licence culte de Warner évidemment.

L'équipes de Chucklefish prépare en effet une simulation de vie de sorcier aussi complète que possible. C'est d'ailleurs pour cela que la comparaison avec Stardew Valley, le cosy farming sim de ConcernedApe, semble si évidente. Apprêtez-vous à suivre des cours dans une académie, rencontrer une tonne de personnages, faire les boutiques et plus encore au fil des saisons. À ce propos, le studio a dévoilé de nouvelles images des environnements en hiver, à point pour nous immerger dans l'ambiance de Noël avec ces décorations.





© Chucklefish Games.

Une bande-son déjà à la hauteur de Stardew Valley

Une autre surprise accompagne les nouvelles images de Witchbrook. Chucklefish nous donne un avant-goût de la bande-son propre à la saison hivernale, composée par David Fenn. La mélodie mêlant piano et instruments à cordes a déjà de quoi nous rappeler les airs de Stardew Valley, entre douceur et jovialité. Alors, quand on sait combien la partition de ce dernier a marqué les joueurs, allant jusqu'à donner naissance à une série de concerts à travers le monde, ça semble bien parti pour ce nouveau jeu également. Le compositeur a d'ailleurs apporté quelques précisions sur sa création, qu'il estime être « l'une des expériences les plus amusantes [qu'il ait] jamais vécues avec la musique ». Il va encore plus loin, nous donnant envie d'en entendre davantage :

Quand la musique démarre, je n'ai aucune idée de ce que le joueur va faire. La bande-son doit donc tenir compte de nombreux scénarios différents. En même temps, il est très important que la musique ait de l'espace pour respirer. Les mélodies sont riches et fluides, alors ce ne serait pas agréable de les interrompre et de les relancer trop souvent, à chaque fois que le joueur fait quelque chose de nouveau. C'est pourquoi la bande originale utilise des variantes pour différents états, comme lorsque vous chevauchez un balai ou entrez dans des intérieurs chaleureux. David Fenn, dans le dev blog de Witchbrook.

