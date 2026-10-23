Chucklefish a dévoilé une nouvelle romance pour Witchbrook et elle risque de faire tomber plein de cœurs lors de la sortie du Stardew Valley-like le plus attendu.

Alors que la communauté attend impatiemment une date de sortie, Witchbrook continue sa campagne de séduction en se dévoilant au compte-gouttes. Annoncé depuis 10 ans, le Stardew Valley-like magique de Chucklefish s'impose comme le jeu cosy le plus attendu de l’année, maintenant que Grave Seasons a décalé sa sortie à l’année prochaine. Est-ce que Witchbrook suivra la même trajectoire ? La question reste entière, mais le studio a communiqué le nom d’une nouvelle candidate à la romance, Kiara Chandra.

Un nouveau personnage à séduire annoncé

Le studio continue de communiquer avec parcimonie sur son jeu cosy, même alors que la presse japonaise a pu l'approcher. Chucklefish poursuit sur sa lancée en dévoilant un nouveau visage de Mossport, la caution gothique de Witchbrook. « Tout meurt de la plus jolie des manières en cette période de l’année. C'est le genre de choses que je peux soutenir », a écrit le studio pour aider les joueurs à mieux cerner Kiara Chandra, « la gothique préférée de tout le monde ». Et mieux vaut être dans ses bonnes grâces car son regard à lui seul suffirait à renvoyer un démon d’où il vient. Et ses tatouages, son style vestimentaire et sa chevelure teintée de vert risquent de faire battre le cœur de bien des sorciers et sorcières célibataires du campus.

Kiara Chandra sera en effet l’une des 11 romances possibles dans Witchbrook. Comme toujours, l’éditeur en profite pour dévoiler quelques images de gameplay et environnements qui sied le mieux à cette nouvelle prétendante. Prétendante qui a déjà fait chavirer le coeur de bien des joueurs rien qu’avec sa présentation. « C’est bon, je sais déjà avec qui je vais sortir », plaisante notamment l’un d’eux. Une annonce qui fait encore grimper l’impatience des joueurs, mais Chucklefish réitère, une date de sortie sera annoncée prochainement. Vivement qu’ils mettent fin aux 10 ans de supplice de ceux qui suivent Witchbrook depuis ses débuts.

La liste des toutes les romances confirmées pour Witchbrook

Le gothique rejoint donc la liste des personnages que les joueurs pourront romancer. Pour l’instant, la liste totale des candidats au mariage de Witchbrook est composée de sept personnages, quatre femmes et trois hommes.

Hana Sato : camarade de classe pétillante qui travaille à temps partiel chez Calico, la boutique de vêtements de la ville.

: camarade de classe pétillante qui travaille à temps partiel chez Calico, la boutique de vêtements de la ville. Eli Ivers : rédacteur de l’Oracle, le journal de l’école et éternel curieux. Il travaille aussi à la boutique du campus.

: rédacteur de l’Oracle, le journal de l’école et éternel curieux. Il travaille aussi à la boutique du campus. Cormac Fitzroy : vilain petit canard autoproclamé de sa famille et artiste qui passe son temps à Briny Brush, une boutique d’art.

: vilain petit canard autoproclamé de sa famille et artiste qui passe son temps à Briny Brush, une boutique d’art. Pip Marin : sorcière et mécanicienne qui tient un atelier près du port, la mécano.

: sorcière et mécanicienne qui tient un atelier près du port, la mécano. Leif Blomgren : jardinier et ami des plantes de la ville au sourire aussi éclatant que ses soucis en fleur.

: jardinier et ami des plantes de la ville au sourire aussi éclatant que ses soucis en fleur. Evadne Gladwin : étudiante férue de potions qui passe toujours d'une expérience à l'autre.

: étudiante férue de potions qui passe toujours d'une expérience à l'autre. Kiara Chandra : la goth tatouée et intimidante de Witchbrook.

Source : Chucklefish