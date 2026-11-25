Il y a des jeux que l’on attend parfois depuis tellement longtemps que la communauté est prête à faire un cercle d’invocation pour s’assurer qu’ils voient le jour. Mais plus besoin d’avoir recours à la magie noire, Witchbrook va bien arriver, et à la date initialement prévue. Ce mélange de Stardew Valley à la croisée d’Harry Potter vient en effet de franchir une étape décisive de son développement. Après dix ans de développement, le jeu est officiellement passé Gold. Autrement dit, plus de retard possible pour celui qui est considéré, souvent avec humour, comme le « GTA 6 des jeux cosy ».

Après 10 ans d'attente, plus de retard possible pour Witchbrook

Vous pouvez officiellement commencer à préparer votre rentrée à Poudlard… enfin à Witchbrook College. Annoncé pour la première fois en 2017, celui qu’on appelait déjà autrefois le Stardew Valley magique s’est progressivement transformé en véritable arlésienne vidéoludique. Après de longues périodes de silence et des reports successifs, les amateurs de simulations de vie commençaient sérieusement à perdre espoir. Heureusement, le studio Chucklefish vient d’annoncer que son jeu est désormais terminé et prêt à être soumis aux plateformes pour certification. En clair, sauf catastrophe de dernière minute, la date de sortie de Witchbrook sera maintenue. Pour rappel, le jeu cosy est attendu au 28 janvier 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

De quoi parle ce « Stardew Valley magique ? »

Pour mémoire, Witchbrook a tout du prochain phénomène après le succès colossal de Stardew Valley. On y incarne un ou une jeune sorcière fraîchement débarqué(e) dans la ville côtière de Mossport, avec une nouvelle vie à construire et tout un tas de bonnes habitudes à prendre. Participer aux événements saisonniers, donner un coup de main aux habitants, se faire des amis, trouver l'amour ou encore développer son commerce…Autant de mécanismes qui devraient réveiller la mémoire musculaire des habitués de Stardew Valley et du genre. Mais la véritable petite touche de magie de Witchbrook, c’est évidemment son école.

Il faudra en effet intégrer le Witchbrook College, suivre des cours, faire ses devoirs et apprendre progressivement à maîtriser ses pouvoirs pour débloquer de nouvelles possibilités qui faciliteront le quotidien des apprentis sorciers. Le tout prendra place dans un monde que l’on nous promet vivant, peuplé d’habitants avec leurs propres habitudes et emplois du temps. En clair, vos journées risquent d’être aussi chargées que celles d’Hermione Granger. Rendez-vous donc le 28 janvier 2027 pour découvrir ce qui pourrait bien devenir votre prochaine obsession cosy.

Source : Chucklefish