Dans la longue liste des jeux que l’on pourrait qualifier de Stardew Valley-like, Witchbrook se pose incontestablement comme l’un des titres les plus surveillés par le public. En effet, grâce à leur parti pris d’associer le côté simulation cosy de l’expérience à une bonne dose de magie, Clucklefish et Robotality n’ont pas manqué d’attirer l’attention des amateurs du genre, qui sont déjà très impatients de pouvoir poser leurs mains dessus. Et cela tombe bien, puisque les créateurs de Witchbrook ont plein de nouvelles choses très intéressantes à partager à son sujet.

Witchbrook nous en dit plus sur la personnalisation de son intérieur

« Ces derniers temps, ça bouge beaucoup au studio : de nombreux jalons importants arrivent enfin à leur terme », ont-ils en effet déclaré dans un long post publié sur Steam. Traduction des textes, tests d’équilibrage, portages consoles, chasse aux bugs, l’équipe n’a pas le temps de s’ennuyer et fait tout son possible pour concevoir la meilleure expérience possible aux futurs joueurs de Witchbrook. Et en attendant de pouvoir placer le jeu entre nos mains, l’heure est venue pour ses créateurs de nous en dire davantage sur notre futur lieu de vie dans l’aventure.

« Aujourd'hui, nous voulions nous concentrer sur un lieu central de votre vie à Mossport : votre chaumière de sorcière et son jardin », indiquent-ils. « Léguée par votre défunte tante, cette maisonnette peut sembler bien grande pour un logement étudiant, mais vous ne tarderez pas à la redécorer et à la remplir de toutes sortes de bibelots dès que vous aurez mis un peu d'argent de côté ». L’occasion alors, pour les développeurs du Stardew Valley-like, de lever le voile sur la façon dont il sera possible de procéder à cet effet. Voici un résumé de ce qu’il faut retenir :

Achat de mobilier et décoration de la chaumière

Du mobilier pourra être acheté à Harbour Home, un magasin situé dans le quartier des Docklands, dont les stocks seront renouvelés chaque jour

Du mobilier spécial et autres babioles pourront également être trouvés dans d’autres boutiques, sur les stands du marché du dimanche ou lors d’événements saisonniers

Dans certains cas, accomplir des quêtes ou échanger avec des PNJ pourra permettre aux joueurs de Witchbrook d’obtenir des récompenses supplémentaires

En tant que sorcière, le joueur pourra aménager son espace d’un coup de baguette magique à l’aide d’un système de grille

L’intégralité de l’intérieur, du sol au plafond, pourra être personnalisé à l’aide de papiers peints, de différents sols ou de nouveaux éclairages pour changer l’atmosphère

Entretien et activités du jardin

Tout comme la chaumière, le jardin pourra être entièrement personnalisé en traçant des allées et en installant des clôtures par exemple

Diverses herbes saisonnières pourront être plantées et cultivées afin d’obtenir toutes sortes d’ingrédients utiles pour des potions, thés, baumes, et plus encore

Du mobilier de jardin pourra être acheté à la boutique Wild Flower, qui offrira aux joueurs de Witchbrook toutes sortes de décorations et de ressources

Comme dans Animal Crossing par exemple, ne pas s’occuper de son jardin entraînera l’arrivée de mauvaises herbes qui s’étendront progressivement

Il sera notamment possible de faire de l’apiculture en s’occupant de diverses ruches, qui permettront ensuite de produire du miel

Les animaux croisés dans la rue pourront parfois laisser des cadeaux dans le jardin, qui accueillera également une créature magique à un moment donné de l’aventure

Extension du terrain

Plus les joueurs progresseront dans Witchbrook, plus il sera possible d’installer des dépendances supplémentaires sur le terrain, telles que des serres ou des cabanes

Les serres permettront de cultiver certaines ressources hors saison et ainsi de s’assurer un stock d’ingrédients tout au long de l’année

Les cabanes, de leur côté, faciliteront l’accès à des outils que l’on ne trouve normalement que dans l’enceinte du collège

© Chucklefish / Robotality

Un Stardew Valley-like qu’il sera possible de découvrir entre amis

Enfin, Clucklefish et Robotality en profitent alors pour révéler que parce que le titre sera jouable jusqu’à quatre joueurs, profiter de l’expérience en multijoueur donnera accès à « de nouvelles chaumières […] débloquées en fonction du nombre de joueurs présents ». « L'une s'accompagne d'un ravissant moulin à eau, une autre d'une magnifique véranda donnant sur le ruisseau, et la dernière est bâtie à flanc de falaise », indiquent les créateurs de Witchbrook, en précisant que chacun pourra « disposer de son propre espace et de son propre jardin » comme il l’entend.

Voilà qui devrait largement contribuer à décupler l’impatience des joueurs intéressés par le Stardew Valley-like, dont la date de sortie reste pour l’heure à préciser. Si tout se passe comme prévu pour le studio, cela ne devrait toutefois plus être qu’une question de temps, puisque le titre est annoncé pour 2026 sur PC, Xbox Series, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Aucune version PS5 ne semble être à l’ordre du jour pour le moment. Heureusement pour les joueurs PlayStation, ce ne sont toutefois pas les Stardew Valley-like qui manquent en ce moment.

Source : Steam