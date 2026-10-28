Witchbrook, le concurrent le plus magique de Stardew Valley continue de nous ensorceler et met fin à un supplice qui dure depuis une décennie. Le jeu tient enfin sa date de sortie.

Après 10 longues années d’attente, l’un des plus sérieux rivaux annoncés de Stardew Valley doit enfin sortir cette année. Dévoilé en 2016, Witchbrook s’est rapidement hissé en tête de liste des titres les plus attendus de nombreux amateurs de simulations de vie et de jeux cosy. Année après année, le projet a toutefois été repoussé, compensant cette longue traversée du désert par des promesses toujours plus ambitieuses. Son contenu s’annonce aussi gargantuesque que celui de son principal concurrent, avec de nombreuses options de personnalisation et un gameplay qui ne cherche pas à singer Stardew Valley, mais plutôt à proposer une expérience à la hauteur des attentes suscitées. Sur le papier, tous les signaux sont au vert, mais il manquait encore une information capitale, sans doute la plus importante de toutes. Elle a finalement été dévoilée lors du dernier Indie World.

Alors que Stardew Valley sortait, Witchbrook était annoncé la même année par Chucklefish (Eastward). Dix ans plus tard, l’alternative magique au succès colossal de ConcernedApe est enfin prête à jeter des sorts et à envoûter les amateurs de jeux cosy. Une décennie et de multiples reports plus tard, le jeu a finalement annoncé sa date de sortie, a priori définitive, lors du Nintendo Indie World d'octobre 2026 . Les apprentis sorciers pourront donc enfiler leur plus beau chapeau le 28 janvier 2027 sur Nintendo Switch 2 et PC. Comme on pouvait s'y attendre, le Stardew Valley magique a finalement repoussé sa sortie.

Pour mémoire, avec Witchbrook, Chucklefish ambitionne de proposer une simulation de vie à la croisée de Stardew Valley et de l’imaginaire de Harry Potter. Jouable jusqu’à quatre en coopération, le titre invite à incarner de jeunes magiciens évoluant au sein d’une université éponyme. Développement des compétences magiques, relations sociales et exploration d’un monde enchanteur constitueront le cœur battant de l’expérience. Simulation de vie oblige, Witchbrook mise également sur une immersion renforcée par un cycle jour/nuit et des saisons influençant à la fois l’environnement et le comportement des PNJ, avec lesquels il sera possible de se lier d’amitié, et plus si affinités.