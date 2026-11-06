Witchbrook, le futur jeu cosy au croisement de Stardew Valley et Hogwarts Legacy, confirme le crossplay via le Discord officiel du studio. Une bonne nouvelle pour les joueuses et joueurs.

Attendu depuis 10 ans, Witchbrook prépare enfin sa sortie pour l'année 2027. Alors que le jeu cosy vient d'officialiser sa date de lancement lors du dernier Nintendo Indie World, il continue de faire des annonces. Cette fois, cela concerne une fonctionnalité très appréciée qui va faire une vraie différence pour celles et ceux qui compte expérimenter l'aventure magique en multijoueur.

Witchbrook sera cross-plateforme, c'est officiel

On n'aura pas autant attendu un jeu cosy depuis Stardew Valley, c'est certain. La promesse de Witchbrook est tellement riche et soignée que cela fait drôlement envie aux amateurs de simulations de vie paisible avec un soupçon de magie façon école des sorciers. D'autant que cette promesse va s'accompagner d'une fonctionnalité idéale pour profiter du jeu en multi. Quand on voit l'appétence pour cela sur le titre de ConcernedApe, c'était indispensable ici aussi.

Quelques jours après que la question a été posée sur le Discord officiel du studio Chucklefish, la réponse est tombée. C'est désormais confirmé, Witchbrook sera un jeu cross-plateforme. Cela signifie que vous pourrez jouer en cross-play avec d'autres joueurs qui ne sont pas forcément sur le même support que vous, ni forcément la même famille de consoles. Ainsi, les PCistes pourront vivre leur vie de sorcier avec des joueuses et joueurs étant sur PS5 ou Nintendo Switch par exemple.

Capture d'écran du 6 novembre 2026. © Gameblog

Où et quand sortira le nouveau jeu cosy de Chucklefish ?

Le cross-play sera une fonctionnalité idéale pour celles et ceux qui cherchent à vivre l'expérience Witchbrook à plusieurs. Pour l'occasion, on vous rappelle que le jeu sortira dès le mois de janvier 2027. Aussi, décidé à ensorceler un large public, sera disponible à peu près partout à son lancement, sauf sur mobile :

Date de sortie de Witchbrook : 28 janvier 2027

: 28 janvier 2027 Plateformes : PC, Nintendo Switch 1 & 2, XBOX One et Series X|S, PS5