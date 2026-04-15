Après une interminable période de rumeurs et d’incertitudes, les choses commencent enfin à se décanter du côté d’Assassin’s Creed Black Flag Remake. En effet, alors que l’existence du jeu a enfin été officialisée par Ubisoft le mois dernier, tout porte désormais à croire qu’une annonce en bonne et due forme serait imminente, en tout cas si l’on se fie aux derniers bruits de couloir. Pour les joueurs les plus impatients, Windrose, qui vient tout juste de sortir, semble toutefois d’ores et déjà s’imposer comme une excellente alternative à Assassin’s Creed Black Flag Remake.

Vous attendez Assassin’s Creed Black Flag Remake ? Windrose est fait pour vous !

Développé et édité par Kraken Express, ce nouveau jeu en monde ouvert invite en effet les joueurs à découvrir la vie de pirate sur les mers dans une aventure de survie de type JcE. « Combattez à terre et en mer, en solo ou entre amis. Construisez, fabriquez, explorez un vaste monde et découvrez ses secrets » indique notamment la description Steam de Windrose, qui promet également « un gameplay ‘Souls’ approchable » avec des boss redoutables et de « vastes biomes générés de manière procédurale débordant de mystères cachés ».

De quoi rappeler, d’une certaine manière, l’expérience proposée par Ubisoft dans Black Flag, que les fans d’Assassin’s Creed sont justement impatients de pouvoir revivre et redécouvrir à travers Assassin’s Creed Black Flag Remake. C’est d’ailleurs pourquoi Windrose semble d’ores et déjà s’imposer comme le moyen idéal de patienter jusqu’à la sortie du titre, surtout au vu des nombreux retours extrêmement positifs laissés par les joueurs sur Steam. On parle en effet d’évaluations jugées « très positives » à 88%, pour plus de 2 600 avis laissés à l'heure où sont écrites ces lignes.

« Enfin un bon jeu de pirates SOLO » peut-on par exemple lire dans l’une des évaluations, qui décrit Windrose comme « un mix de RPG / survival dans un monde de pirates juste incroyable ». « C’est Black Flag en plus poussé, avec un énorme contenu pour un accès anticipé » assure un autre joueur de son côté, qui en parle alors comme étant « peut-être le jeu de pirates ultime qu’on attendait ». « Comme quoi, c’est possible de faire un jeu de pirate inspiré des batailles navales de Black Flag, mais avec plus de liberté et de gameplay à terre », affirme enfin un dernier.

Un prix abordable pour tous

Bref, vous l’aurez compris donc : Windrose a tout de l’alternative idéale pour les joueurs qui n’en peuvent plus d’attendre des nouvelles d’Assassin’s Creed Black Flag Remake, et qui voudraient se remettre dans l’ambiance en attendant la sortie du titre d’Ubisoft. Notez d’ailleurs que si l’expérience vous intéresse, le titre est actuellement proposé au prix de 26.99€ sur Steam, soit avec une offre de lancement de -10%. Attention toutefois, celle-ci prendra fin le 21 avril prochain, faisant ainsi repasser le prix de Windrose à 29.99€.

Source : Steam