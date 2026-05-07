C'est le jeu parfait en attendant Assassin's Creed Black Flag. Pourtant, il s'est auto-saboté avec un problème qui tue votre SSD, mais le studio est déjà sur le pont.

Après des mois, et même des années, de rumeurs, Ubisoft a récemment officialisé la sortie du remake d'Assassin's Creed Black Flag pour l'été 2026. Histoire de mettre les joueuses et les joueurs dans le bain, l'éditeur Pocketpair a pris les devants en sortant un jeu de piraterie qui a fait sensation dès le lancement, preuve de l'engouement pour le genre. Seulement, Windrose présentait au départ un souci technique et tragique pour votre SSD.

Avant Black Flag Remake, attention avec le phénomène Windrose

Ayant réuni plus de 222 mille joueuses et joueurs en simultané sur Steam au lendemain de sa sortie, on peut dire que Windrose est véritable succès. Rien qu'au moment d'écrire ses lignes, on dénombre 33 025 personnes en train de jouer. Comme quoi, Ubisoft aurait des leçons à tirer du studio indé Kraken Express quand on voit que Skull and Bones n'a jamais réussi à concentrer le public en masse. Mais il compte bien se rattraper avec l'arrivée imminente d'Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Cela dit, on a encore deux mois à attendre avant le retour de Black Flag. Dès lors, Windrose apparaît comme la mer virtuelle privilégiée pour accueillir les moussaillons en herbe. Cependant, son lancement a vite été teinté d'un mauvais coup du sort. Les joueuses et joueurs ont rapidement remarqué une quantité d'écriture colossal sur le SSD, autour de 108GB / heure. Selon les circonstances, comme l'arrivée dans une base, on pouvait noter jusqu'à 30 Mo/s en lecture et écriture.

Autant, les disques durs sont en mesure d'encaisser une telle quantité d'informations immédiate. Mais pour un SSD, c'est particulièrement dommageable. Non seulement cela a un impact direct sur les performances en jeu, avec un ralentissement notable. Mais, plus directement, ça dégrade votre matériel. Heureusement, le studio s'est attaché très vite à déployer un patch venant résoudre le problème. Alors si vous remarquez une activité anormale sur votre SSD en jouant à Windrose, vérifiez bien que vous êtes à jour. Ensuite, vous pourrez reprendre votre croisière pirate en attendant de retrouver Edward Kenway dans Assassin's Creed Black Flag Resynced.