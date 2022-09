Teasé un peu plus tôt ce mois-ci, l'action-RPG Wild Hearts d'EA et Omega Force s'offre une première vidéo de gameplay. Objectif ? Prendre des parts à Monster Hunter.

Un Monster Hunter par les développeurs de Dynasty Warriors ? Personne n'y avait pensé mais EA l'a fait ! Voici donc Wild Hearts qui nous délivre sa première bande-annonce et des informations.

Un clone de Monster Hunter se dévoile

Koei Tecmo et Omega Force vont s'unir à Electronic Arts pour proposer une alternative à Monster Hunter. Un action-RPG qui prend place dans un univers de fantasy inspiré du Japon Féodal. Jouable seul ou jusqu'à trois au total en ligne, le soft vous laissera chasser des bêtes qui ont fusionné avec leur environnement en vous appuyant sur des karakuris. Des mécanismes « sophistiqués conçus à partir de technologies ancestrales et oubliées » qui font office de pièges.

Wild Hearts se déroule à Azuma, une contrée imaginaire inspirée du Japon féodal ravagée par des kemonos, des créatures autrefois pacifiques qui saccagent leur environnement en semant la mort parmi la population. Les kemonos sont de natures diverses, du petit écureuil à hybridation végétale aux énormes sangliers corne-royale. Après un terrible combat contre le loup-de-givre, les joueurs devront mobiliser leur savoir-faire pour survivre, dans le but vital de rétablir l’équilibre dans toute la région. Plusieurs possibilités s’offrent aux joueurs : privilégier les combats en participant à des missions spéciales tout en chassant en meute, se joindre à d’autres chasseurs partis à l’aventure ou affronter des kemonos en solo.

Cet EA Originals a pour vocation d'amener le « jeu de chasse aux monstres au niveau supérieur ». Et c'est notamment pour cela que Koei Tecmo a préféré partir sur une nouvelle licence et non sur un Toukiden 3. Pour s'adresser à un plus large public qui, après cette bande-annonce, sera peut-être emballé par la nouveauté, la direction artistique et la magie des paysages japonais.

Wild Hearts sortira exclusivement sur PS5, Xbox Series X|S et PC le 17 février 2023. Le ticket d'entrée sur consoles sera de 79,99€, chez PlayStation et Xbox, et « seulement » 69,99€ sur PC (Origin, Steam et Epic Games Store). Et pour finir, une excellente nouvelle : le titre sera crossplay dès son lancement.