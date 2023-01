Le Monster Hunter like d’EA et Koei Tecmo n’a plus que quelques semaines pour essayer de séduire les joueurs en manque de grosses bestioles. Alors que Monster Hunter Rise s’est offert une seconde jeunesse sur PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One il y a peu, Wild Hearts quant à lui arrivera le 17 février prochain sur PS5, Xbox Series et PC.

Le nouveau monstre d’EA compte bien se faire une place de choix aux côtés du géant de Capcom, quitte à sortir les crocs. Pour rappel, Wild Hearts est développé par l’équipe derrière les Dynasty Warriors ou encore Toukiden, ce dernier était d'ailleurs lui aussi un Monster Hunter like.

Wild Hearts se prépare à affronter Monster Hunter pour de bon

Il revient aujourd’hui dans une toute nouvelle séquence de gameplay capturée sur PS5 pour nous montrer ce qu’il a dans le ventre. On y voit plusieurs chasseurs combattre un immense tigre qui semble être possédé, le Golden Tempest. Le jeu s’annonce particulièrement dynamique avec la possibilité d’invoquer une large gamme d'outils grâce à un petit objet mystique, de virevolter dans les airs à l’aide de combo ou de structure construite sur le pouce en temps réel et même d’utiliser des armes colossales.

S’il y a énormément de choses qui rappellent Monster Hunter, à vue d'œil, le jeu à tout de même l’air de miser un maximum sur le dynamisme de ses combats. Visuellement en tout cas, la direction artistique paraît charmante et les animations plutôt réussies, notamment celle du monstre, immense et particulièrement violent.

Le jeu sera jouable seul ou en coopération et nous enverra dans un univers très inspiré du folklore japonais où l’on devra affronter un bon nombre de créatures gigantesque toutes liées à un ou plusieurs éléments naturels. Mais pour l’heure, le jeu est resté assez mystérieux sur son univers et sa trame.

Il devrait toutefois nous en dire davantage lors des prochains jours, peu avant sa sortie.