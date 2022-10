Qu’est-ce que le Monster Hunter-like d’Electronic Arts a dans le ventre ? L’éditeur vient de révéler un premier aperçu de Wild Hearts et c’est plutôt prometteur.

EA et Koei Tecmo ont dévoilé leur Monster Hunter inspiré du Japon féodal : Wild Hearts. Aujourd’hui, le jeu de chasse revient pour révéler son gameplay au grand jour.

7 minutes de gameplay pour Wild Hearts

Wild Hearts sera-t-il un concurrent sérieux de Monster Hunter ? En attendant une prise en main pour se faire un avis, EA vient de partager sept minutes de gameplay de son nouveau jeu de chasse. Comme la licence phare de Capcom, les joueurs doivent arpenter un monde où d’imposantes créatures règnent en maître. Pour dompter cet univers en proie au chaos, seul ou en coopération, les joueurs pourront s'appuyer sur des karakuris. Des mécanismes sophistiqués permettant de fabriquer diverses structures capables d’affaiblir les ennemis ou d’aider le personnage à prendre de la hauteur.

Cet outil indispensable sera également particulièrement utile pour se mouvoir en créant des plateformes ou encore des tyroliennes. Flexibilité et créativité seront les maîtres mots pour tirer partie des terrains de chasse. Malgré cette petite originalité, difficile de ne pas faire la comparaison avec Monster Hunter. Comme son inspiration, Wild Hearts nécessitera de briser des parties du corps des monstres, de les renverser ou même de les mettre dans un état second. Le jeu saura vraisemblablement se démarquer par sa direction artistique particulièrement réussie qui fait son petit effet sur le terrain fleuri des collines Hanagasumi. Pour rappel, Wild Hearts sera disponible le 17 février 2023 sur PS5, Xbox Series et PC.