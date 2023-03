EA et Koei Tecmo l'avaient bien dit, Wild Hearts recevrait peu de temps après sa sortie du contenu entièrement gratuit et c’est chose faite. Comme le fait Capcom avec son Monster Hunter Rise, Omega Force chouchoute déjà son Wild Hearts et propose le même type de mise à jour gratuite.

Grosse mise à jour et contenu gratuit pour Wild Hearts

Pour ce premier ajout, c’est une toute nouvelle variante de monstre qui débarque avec une mission et des récompenses exclusives dans la foulée. Cette créature est une sous-espèce de Dos-de-Lave extrêmement violente, le Hellfire Laharback. Un nouveau défi qui devrait mettre à mal les chasseurs les plus chevronnés. La mise à jour est d'ores et déjà disponible sur consoles et PC. Un énorme patch a d'ailleurs été déployé dans al foulée, vous trouverez les notes de patch complètes sur le site officiel.

D'autres contenus gratuits arrivent bientôt

En plus de cette récente mise à jour de contenu, une autre est d’ores et déjà prévue pour le 23 mars prochain. Ici aussi une nouvelle créature est attendue, de nouvelles missions et de l’équipement flambant neuf. Cette fois, c'est une variante du Loup-de-Givre qui a été teasée. Une nouvelle arme sera aussi de la partie, des emotes ainsi que des contrats. Enfin, plusieurs autres gros monstres débarqueront au mois d'avril et seront là encore accompagné de tout un tas d'outils, missions, etc. Un nouveau Karakuri sera aussi mis à disposition. Wild Hearts bichonne donc ses joueurs, et ça devrait continuer tout au long de l'année.

Si le jeu vous intéresse, sachez que Wild Hearts est actuellement disponible sur PS5, Xbox Series et PC.