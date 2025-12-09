L'année se termine en beauté avec de nouvelles conférences, dont un Wholesome Direct plein d'annonces de la scène indépendante qui vont vous mettre l'eau à la bouche.

Ce soir s'est tenu le nouveau Wholesome Direct, le rendez-vous incontournable pour les amateurs de jeux indé. Les studios du monde entier ont saisi l'opportunité d'offrir un coup de projecteur à leurs nouveautés durant cette conférence spéciale Game Awards 2025. Nous avons ainsi eu de nouveaux aperçus de gameplay pour des jeux déjà prometteurs, mais aussi des world premieres qui devraient retenir l'attention de beaucoup d'entre vous. Avec une sélection variée, la soirée a été des plus intéressantes et donne déjà des idées de ce qui nous attendra pour conclure 2025 et commencer l'année 2026.

Thrifty Business, une world premiere colorée au Wholesome Direct

Avec ses airs d'Habbo Hotel dans l'esthétique, Thrifty Business s'adresse surtout aux amateurs de vibes 90's et de gestion de magasin. Ce nouveau titre annoncé pour Steam à l'occasion de ce Wholesome Direct promet une immersion nostalgique des plus totales.

© Spellgarden Games.

Les jeux de recherche d'objets ont la cote, la preuve avec Lost and Found Co au Wholesome Direct. Bit Egg Inc et Gamirror Games profite de la conférence pour vous partager du nouveau gameplay et présenter une farandole de personnages. De plus, on sait maintenant que le titre sera disponible le 11 février 2026 sur Steam.

Beetle: be right back, l'aventure au bout du clavier

Il va falloir taper avec précision pour conduire votre crocodile au bout de son voyage. Dans Beetle be right back, vos actions sont à accomplir en tapant les mots indiqué à l'écran.

Wylde Society donne un nouvel aperçu cosy

Studio Drydock prépare son nouveau titre, dépeint comme une nouvelle simulation de vie d'époque. Découvrez de nouveaux détails sur les événements de Wylde Society grâce au trailer du Wholesome Direct.

Wylde Flowers fait une grosse annonce au Wholesome Direct

Déjà bien connu des amateurs de simulation de vie cosy, Wylde Flowers compte bien s'adresser à toujours plus de joueurs. Le Wholesome Direct a été choisi pour annoncer l'arrivée du jeu dès maintenant sur PS5, Xbox Series X|S et Xbox sur PC.

Moomintroll: Winter's Warmth fête un bel anniversaire au Wholesome Direct

Ce soir, Moomintroll Winter's Warmth se saisi du Wholesome Direct pour dévoiler un nouveau trailer qui vient rendre hommage aux 80 ans de la licence. Une belle occasion d'en découvrir davantage sur l'univers et ce futur jeu cosy à souhait attendu pour 2026.

Verdant, une nouvelle aventure se montre au Wholesome Direct

Verdant s'annonce pour la première fois au Wholesome Direct. Préparez-vous à un voyage initiatique dans une version post-apocalyptique de l'Allemagne des années 1980 dans des décors mystérieux et dépaysants.

© Tiny Roar.

Spirit Crossing s'ouvre à encore plus de joueurs

La simulation de vie cosy en coopération Spirit Corssing fait une apparition surprise au Wholesome Direct. Après avoir invité des millions de joueuses et joueurs à nouer des amitiés sur mobile, il s'annonce officiellement sur PC via Steam.

Travel Pack, une nouveauté conviviale

Encore une avant-première au Wholesome Direct ! Travel Pack se présente comme un jeu de plateau d'aventure avec des puzzles à résoudre et des histoires fantastiques à découvrir. Il débarquera d'abord sur PC via Steam avant une future arrivée sur consoles.

© Blackstaff Games.

Mirage Miracle Quest annonce une surprise au Wholesome Direct

L'adorable futur RPG Mirage Miracle Quest proposera un voyage au croisement des cultures française, malgache et japonaise. Profitant du Wholesome Direct, il vous invite à tester le premier chapitre dans la peau d'un exorciste grâce à la démo gratuite qui vient de sortir.

Pour les amateurs d'exploration et d'expérience sociale avec des animaux bavards, Cozy Caravan est le prochain jeu à ne pas louper. À l'occasion du Wholesome Direct, 5 Lives Studios dévoile la date de sortie de la version 1.0, qui est fixée au 8 janvier 2026 sur PC, Nintendo Switch 1 et 2 et iPhone.

Fishbowl, le rêve approche un peu plus de sa sortie

Soutenu par le PlayStation's India Hero Project, Fishbowl est un jeu narratif à propos des rêves. Le nouveau trailer du Wholesome Direct nous offre une plongée dans les songes et les souvenirs de l'héroïne, Alo, tout en dévoilant la fenêtre de sortie. Rendez-vous donc en avril 2026 sur PC (Steam) et PS5 pour le découvrir.

Find Your Words, un nouveauté littérale

C'est une des surprises du Wholesome Direct : Find Your Words est un nouveau jeu d'aventure cosy par Capybara Games. Les deux pères à l'origine du projet ont souhaité y célébré le chemin parcouru par leurs jeunes enfants pour trouver leur propre voie auprès de leurs amis dans un camp de vacances d'été.

© Capybara Games.

Arcane Eats, le Wholesome Direct vous invite en cuisine

Wonderbelly Games concocte un savoureux roguelike à base de deck-builder avec le bien nommé Arcane Eats. Incarnez un chef cuisinier et sortez des combos à point pour contenter vos clients. Rendez-vous en 2026 sur PC, via Steam, pour découvrir cette curiosité prometteuse.

CatchMaker en world premiere au Wholesome Direct

Le Wholesome Direct révèle une nouvelle potentielle pépite signée Grand Duck Games. Il s'agit de CatchMaker, un jeu cosy en 3D où votre passé familial se dévoile au fil de vos captures d'insectes.

© Grand Duck Games.

Pandemonium Merge réinvente la cuisine au coin du feu

La cuisine n'aura peut-être jamais été aussi reposante qu'avec Pandemonium Merge. Ce jeu cosy vous propose de préparer de bons petits plats en camping. La démo gratuite est maintenant disponible, comme le montre le nouveau trailer du Wholesome Direct.

Zitifono sort sa démo gratuit pendant le Wholesome Direct

Si vous avez le pied marin, Zitifono est le futur jeu d'aventure en mer qu'il vous faut. Un long voyage à travers les océans, à la recherche de trésor et à la rencontre de personnages hauts en couleur vous y attend comme le montre la démo gratuite sortie pendant ce Wholesome Direct.

Coffee Talk Tokyo sert un nouveau trailer

Le prochain opus de la licence de Chorus Worldwide Games se dévoile au Wholesome Direct avec un trailer qui dévoile la jeune Erika, au café avec sa mère Emi. Un nouvel aperçu des discussions de Coffee Talk Tokyo qui s'annoncent croustillantes.

Mandrake, l'aventure britnannique donne de nouveaux détails

Nouvelle production de Failbetter Games, le somptueux jeu de simulation de vie rurale Mandrake fait les présentations avec un des nombreux voisins qui vous y attendront. C'est l'occasion de découvrir davantage le gameplay mais aussi la narration de ce titre on ne peut plus prometteur.

ReStory se montre pour la première fois au Wholesome Direct

Un nouveau venu dans la cour des simulations de magasin se dévoile en avant-première au Wholesome Direct. Il s'agit de ReStory, dans lequel vous dirigerez une boutique de restauration de vieux appareils, de consoles de jeux vidéo aux téléphones. Une phase de playtest publique est lancée en attendant la sortie courant 2026.

© Mandragora.

D-topia dévoile son gameplay au Wholesome Direct

Nouvelle production d'Annapurna Interactive, D-topia s'annonce comme un jeu de puzzle dans lequel l'intelligence artificielle préserve le bonheur. Le nouveau trailer de gameplay fait la lumière sur les premières mécaniques du titre.

Bits & Bops donne du rythme au Wholesome Direct

Les nouveaux mini-jeux de Bits & Bops se dévoilent au Wholesome Direct. Le jeu de rythme qui sort ce soir sur PC et aussi sur le Steam Deck risque d'être on ne peut plus addictif.

Revivez en intégral la conférence du Wholesome Direct des Game Awards 2025