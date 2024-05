Where Winds Meet, que l'on présente souvent comme la version chinoise de Ghost of Tsushima, dévoile un trailer de gameplay qui fait la part belle aux combats. Une bande annonce qui révèle également une énorme surprise pour les joueurs PlayStation.

Where Winds Meet est l'un des prochains gros action-RPG venus de Chine. Une bêta fermée a déjà eu lieu, mais on ne sait pas quand le jeu sortira vraiment. Il est néanmoins en développement depuis 5 ans au sein Everstone Studio, donc la sortie ne devrait plus être trop lointaine désormais. Son studio a tout de même tenu à le remettre sur le devant de la scène pour montrer encore davantage les affrontements qui s'annoncent d'ores et déjà musclés.

Where Winds Meet de retour au State of Play pour une surprise

Surprise ! Where Winds Meet est réapparu lors du State of Play de mai 2024. Et s'il a fait l'honneur de sa présence lors du rendez-vous, ce n'est pas pour rien. Une version PS5 est bien en route. C'est la bonne nouvelle de l'événement, mais le titre a aussi mis l'accent sur ses combats. Pour rappel, Where Winds Meet est un jeu action-aventure en monde ouvert, avec des décors qui rappellent beaucoup la magnifique direction artistique de Ghost of Tsushima, qui rend hommage au Wuxia. Un genre qui met en lumière des guerriers de la Chine ancienne et leurs prouesses d'art martial irréelles. Si vous avez déjà vu des films comme Le Secret des poignards volants ou Tigre et Dragon, alors vous voyez le tableau.

Where Winds Meet est souvent comparé à l'exclu PlayStation Ghost of Tsushima pour son ambiance, mais les combats de boss montrés dans la dernière bande annonce penchent plus vers du FromSoftware. Ou même, pour rester sur un action-RPG à venir, Black Myth Wukong qui ne cache pas non plus sa filiation avec les souls ceci dit. Mais la différence avec ses modèles, c'est que le héros peut courir à vive allure sur des falaises, de l'eau ou même attraper des éléments à distance grâce au pouvoir du chi. Des compétences, qui se calquent sur le comportement d'animaux, viendront agrémenter les possibilités.

Vous pourrez ainsi cracher du feu comme un dragon, sauter comme un crapaud géant et utiliser d'autres compétences qu'on ne verrait pas ailleurs. En termes de scénario, parce qu'il y en a un, Where Winds Meet vous fera voyager durant la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes. Une base historique qui servira également à révéler l'identité du personnage principal et son histoire.