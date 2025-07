Depuis son annonce à la Gamescom 2022, Where Winds Meet est assurément un titre surveillé de près par de nombreux joueurs. Régulièrement qualifié de « Ghost of Tsushima chinois », ce premier action-RPG en monde ouvert signé Everstone Studio s’annonce en effet extrêmement prometteur. Et ce ne sont pas les résultats impressionnants qu’il a réalisés en Chine, où il est disponible depuis la fin d’année 2024, qui vont nous faire penser le contraire. Pas plus que le dernier trailer qui vient tout juste d’être dévoilé par le studio, d’ailleurs.

Un nouveau trailer pour Where Winds Meet

Se déroulant dans l’ancienne Chine du Xème siècle, Where Winds Meet, qui s’inspire des œuvres Wuxia, mettra en scène un chevalier errant en quête de réponses sur sa propre identité. L’histoire, qui s’intéressera plus précisément à la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes, fera ainsi la part belle aux intrigues politiques, aux luttes de pouvoir et aux batailles épiques qui ont façonné l’histoire du pays. Une histoire dans laquelle le joueur sera alors invité à choisir son camp, en prenant des décisions qui auront d’inévitables conséquences sur la suite des événements.

Bien sûr, Where Winds Meet sera alors une occasion pour Everstone de mettre en lumière de nombreuses figures chinoises reconnues, que l’on retrouve justement au cœur de la dernière bande-annonce qui vient tout juste d’être dévoilée. Il sera par exemple notamment question de croiser la route des empereurs Li Cunxu, Yelü Abaoji, Chai Rong, mais aussi de celle du général Wang Qing, dont l’histoire semble revêtir une importance toute particulière dans le cadre du récit du jeu.

Une ultime bêta fermée en approche

Malheureusement, c’est une nouvelle fois sans date de sortie que ce nouveau trailer de Where Winds Meet se clôture. Il faudra donc patienter encore un peu avant de pouvoir se lancer dans l’aventure. À moins que vous ne fassiez partie des heureux élus sélectionnés pour l’ultime bêta fermée, qui se tiendra du 25 juillet au 1er août prochain sur PS5 et PC. Dans le cas contraire, le titre reste tout de même prévu pour 2025 sur PS5, PC et mobile. À noter qu’une sortie future sur Xbox n’est pas à exclure, Everstone ayant confirmé que l’exclusivité PS5 expirera au bout de six mois.