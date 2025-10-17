Le moins que l’on puisse dire, c’est que le marché asiatique est décidément très en forme depuis quelques temps. Bien sûr, le Japon a toujours brillé dans le monde du jeu vidéo. Mais avec des titres à succès comme Black Myth: Wukong, Stellar Blade et Lies of P, ou encore de prometteuses propositions comme Crimson Desert et Blood Message, les développeurs chinois et coréens montrent qu’ils en ont aussi plus que largement dans le ventre. Et ce n’est pas l’ambitieux Where Winds Meet qui va nous faire penser le contraire.

Where Winds Meet cartonne déjà, et il donne très envie

En effet, depuis qu’il a été annoncé par Everstone Studio en 2022, ce nouvel action-RPG est surveillé de près par de nombreux joueurs, qui sont désormais impatients à l’idée de pouvoir poser les mains dessus. Car oui, après plusieurs phases de tests couronnées de succès, le Ghost of Tsushima chinois s’est officiellement trouvé une date de sortie pour le 14 novembre 2025, soit dans un peu moins d’un mois à compter d’aujourd’hui. Et il ne fait aucun doute que Where Winds Meet est extrêmement attendu par la communauté, qui n’hésite pas à le faire savoir.

Pour preuve, NetEase et Everstone viennent tout juste de se féliciter d’avoir dépassé le palier des 5 millions de pré-enregistrements, ce qui témoigne d’ores et déjà d’un très bel engouement. Et pour célébrer cela de la meilleure façon qui soit, les créateurs de Where Winds Meet ont alors profité de l’IGN Fall Fan Fest 2025 pour nous dévoiler un nouveau trailer de gameplay du jeu. De quoi nous permettre d’avoir un nouvel aperçu de son monde ouvert, qui semble nous réserver bien des surprises.

« Les joueurs pourront explorer une grande variété d’environnements de la Chine ancienne du Xème siècle, allant de paysages luxuriants et vibrants à des marchés animés, en passant par des palais sereins et bien plus encore » nous dit-on notamment. Where Winds Meet proposera également un certain nombre de mini-jeux on ne peut plus surprenants, en plus évidemment de mettre en scène des combats particulièrement poussés avec de nombreuses techniques différentes. Tant de choses prometteuses à retrouver prochainement en exclusivité sur PS5 et PC, donc.

Source : IGN