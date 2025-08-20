Celui qu'on nomme généralement le « Ghost of Tsushima » du fait de l'aventure qu'il propose a une grande nouvelle ! Si vous attendez Where Winds Meet, ça va vous plaire

Maintenant que Where Winds Meet a déjà fait ses preuves sur le sol asiatique, nous autres, joueuses et joueurs occidentaux, avons hâte de pouvoir mettre la main dessus pour de bon sur PS5 et PC. Ça tombe bien, car les équipes du studio Everstone ont enfin fait l'annonce que nous attendions tant. C'est le moment de sortir votre agenda (et éventuellement votre chéquier, vous allez voir) !

Ghost of Tsushima avait su séduire le grand public en grande partie par sa reconstitution du Japon féodal. Avec Where Winds Meet, nous plongeons en Chine, à l'ère des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes, soit l'époque qui s'étend de 907 à 979. Bien que des décennies qui sépare l'époque des deux jeux, l'ambiance de ce nouveau venu pourrait bien plaire à ceux qui ont apprécié celui de Sucker Punch !

Se présentant comme un action-RPG somme tout classique, Where Winds Meet mise beaucoup sur ses combats de boss et le folklore qui habite son univers en monde ouvert. Loin de renouveler la face du gaming, il promet une belle expérience en terrain connu avec quelques fulgurances qui pourraient faire mouche.

Après s'être montré en beta, il nous tarde de pouvoir y jouer sans limite. Le jeu est prévu pour cette année sur PC et en exclusivité console PS5. Or, il semblerait que les équipes d'Everstone aient jugé que la période de la Gamescom était la plus appropriée pour faire une énorme annonce : Where Winds Meet sortira à l'international le 14 novembre 2025 !

Mais, ce n'est pas la seule bonne nouvelle. En plus du trailer qui montre du gameplay hyper dynamique dans des décors somptueux, Everstone et l'éditeur NetEase annoncent l'ouverture des précommandes sur PS5. Bien que le jeu soit un free-to-play, vous pouvez l'acheter pour 14,99 € et obtenir ainsi des bonus, comme des skins ou de la monnaie in-game. Toutefois, il faudra patienter quelques heures pour en profiter sur le PS Store français, le temps qu'il soit mis à jour. Côté PC, vous pouvez en revanche wishlister le titre sur Steam et l'Epic Games.