Pour accompagner le succès grandissant de Where Winds Meet, une nouvelle campagne de Twitch Drops a été mise en place afin de récompenser les joueurs les plus curieux. Le principe reste simple et efficace. Il suffit de regarder des créateurs en direct pour débloquer des objets exclusifs directement en jeu. Cette fois, l’événement met particulièrement en avant la scène streaming autour de Where Winds Meet, avec une sélection de créateurs partenaires très suivis. La campagne est déjà active et s’étendra sur plusieurs jours, laissant largement le temps aux joueurs de récupérer l’ensemble des bonus cosmétiques proposés, tous inspirés de la communauté et de l’univers du jeu.

Une campagne active jusqu’à la fin du mois de décembre pour Where Winds Meet

La campagne Twitch Drops de Where Winds Meet est disponible jusqu’au mercredi 31 décembre à 3h59, heure française. Une durée confortable, qui laisse largement le temps de participer sans pression. Comme toujours, il suffit de se rendre sur une chaîne participante diffusant le jeu en direct pour commencer à progresser vers les différentes récompenses. Le système repose sur un temps de visionnage cumulatif. Plus vous regardez, plus vous débloquez de contenus en jeu. Les récompenses sont distribuées par paliers, ce qui permet de repartir avec quelque chose même après une courte session.

Après 15 minutes de visionnage de Where Winds Meet, vous obtenez le premier drop du mois de décembre. Au bout de 30 minutes, vous débloquez 20 000 pièces, utiles pour progresser plus rapidement. Après 1 heure, un second drop de 60 minutes vient s’ajouter à votre inventaire. En regardant 1 heure et 30 minutes, vous recevez trois coffres d’art interne, parfaits pour enrichir votre progression. Enfin, après 2 heures et 30 minutes, vous débloquez la récompense finale, Fledging Warrior, un bonus plus rare réservé aux joueurs les plus patients.

Comment obtenir les Twitch Drops sur Where Winds Meet

Rendez-vous sur une chaîne Twitch participante qui diffuse Where Winds Meet en direct. Regardez le stream pendant 15 minutes pour débloquer le premier drop du mois de décembre. Continuez jusqu’à 30 minutes pour obtenir 20 000 pièces . Atteignez 1 heure de visionnage pour débloquer le Dec 60-min Drop . Regardez 1 heure et 30 minutes pour recevoir 3 coffres d’art interne . Poursuivez jusqu’à 2 heures et 30 minutes pour débloquer la récompense finale, Fledging Warrior .

qui diffuse Where Winds Meet en direct. Pensez à récupérer chaque récompense depuis l’inventaire Twitch avant de continuer la progression.

avant de continuer la progression. Assurez-vous que votre compte Twitch est bien lié à votre compte, sans quoi les objets ne seront pas ajoutés en jeu.

La progression des drops Where Winds Meet peut être suivie directement depuis l’inventaire Twitch, qui indique en temps réel l’état d’avancement de chaque récompense. Attention toutefois à un point important. Les récompenses ne progressent que sur un seul stream à la fois. Il est donc inutile de multiplier les chaînes en parallèle. Autre élément essentiel. Chaque récompense obtenue doit être récupérée manuellement sur Twitch avant de pouvoir continuer à progresser vers la suivante.

Source : Twitch