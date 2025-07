Where Winds Meet, le nouveau RPG à la Ghost of Tsushima, promet d'en mettre encore plein la vue très prochainement. Vous pourrez le constater par vous-mêmes.

Un nouveau voyage promet de nous entraîner prochainement dans des territoires où les légendes prennent vie pour une expérience au-delà du réel. C'est en tout cas ce qu'annone Where Winds Meet, le fameux “Ghost of Tsushima à la chinoise” édité par NetEase. Le titre prépare doucement sa sortie définitive sur PC, PS5 et mobile avec un événement exceptionnel auquel vous pourriez bien participer si vous souhaiter le tester en avance.

Une dernière étape avec la sortie de Where Winds Meet

Les jeux chinois s'imposent de plus en plus dans le paysage avec des propositions qui ne manquent pas de séduire le public. Where Winds Meet en est un nouvel exemple, avec son récit Wuxia, inspiré des histoires traditionnelles de chevaliers errants en Chine. Annoncé comme une exclusivité console PS5, il est particulièrement attendu des amateurs de RPG et surtout ceux qui cherchent une nouvelle aventure à la Ghost of Tsushima.

Ça tombe bien, car Everstone Studio et NetEase convient les joueuses et joueurs à découvrir l'expérience Where Winds Meet. Après l'alpha, l'ultime phase de bêta fermée, appelée « Final Test » pour l'occasion, vient d'être annoncée. C'est donc la dernière opportunité pour le public de se plonger dans la peau du mystérieux maître en arts martiaux à l'affiche du jeu.

Les inscriptions pour la bêta de Where Winds Meet sont d'ores et déjà ouvertes. Vous avez du 2 au 24 juillet pour soumettre votre candidature sur PS5 et PC (via Steam). Ensuite, le test se déroulera du 25 juillet (4 heures en France) au 1er août (6 heures en France). Il sera proposé en plusieurs langues : anglais, japonais, coréen et chinois traditionnel. Si vous êtes sélectionné, vous recevrez le code de participation par e-mail correspondant à la plateforme que vous avez demandé.

Notez que NetEase a indiqué plusieurs détails techniques pour la bêta de Where Winds Meet. Elle prendra en charge les manettes, que vous soyez sur PS5 ou PC. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur console, pensez bien à consulter les recommandations de configuration sur le site officiel du jeu. Maintenant, il ne tient plus qu'à vous de suivre le vent et tenter votre chance !