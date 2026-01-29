Un tout nouveau projet vient d'être annoncé, et c'est un jeu coopératif qui risque de plaire aux fans de Split Fiction et It Takes Two. Mais attention, il y a un twist.

Les jeux coopératifs pour deux ont le vent en poupe depuis quelques années, particulièrement depuis la sortie de titres comme It Takes Two et Split Fiction. Si vous aimez ces deux jeux du studio Hazelight, un nouveau projet tout juste annoncé par un autre studio pourrait bien vous intéresser. Il met lui aussi en avant la collaboration entre deux joueurs, avec un gameplay asymétrique et des mécaniques originales. Mais si vous vous attendiez à incarner des humains, vous pourriez être surpris.

Imaginez Split Fiction, mais avec deux voitures télécommandées

WheelMates, c'est un tout nouveau projet fraichement annoncé par le studio indépendant FireVolt, inspiré des jeux coopératifs comme Split Fiction et It Takes Two. Il demandera lui aussi à deux joueurs de communiquer et coopérer pour avancer dans l'environnement, à l'exception qu'on y contrôlera cette fois-ci deux voitures télécommandées. Le jeune studio explique également avoir lorgné du côté de vieux titres comme Re-Volt, un classique des jeux de course sorti en 1999 et dont beaucoup de joueurs gardent encore un souvenir émouvant.

La première bande-annonce de Wheel Mates

Dans WheelMates, les deux petites voitures télécommandées se retrouvent coincées dans l'étrange maison d'un professeur qui a disparu. Il faut donc impérativement travailler ensemble pour se frayer un chemin, la maison étant remplie d'inventions, d'énigmes et d'expériences surprenantes. Le jeu annonce des capacités complémentaires pour les deux joueurs, comme des roues magnétiques, des câbles pour se balancer et divers bonus cachés dans les niveaux.

Les premières images du jeu laissent entrevoir un gameplay orienté vers l'arcade, avec une conduite dynamique et beaucoup d'occasions de se retrouver dans les airs, voire carrément la tête à l'envers. On pourra ainsi utiliser les différents pouvoirs de nos voitures télécommandées pour progresser dans les pièces de cette maison labyrinthique, le studio expliquant même avoir caché plusieurs chemins secrets et routes alternatives pour récompenser les pilotes les plus curieux.













L'idée d'un jeu coopératif à la Split Fiction avec deux voitures est plutôt originale, d'autant que les créateurs de WheelMates ont l'air de vouloir faire un peu plus que « remplacer nos pieds par des roues ». Le projet n'a pas encore de date de sortie précise mais devrait paraître en 2026 sur PS5, Xbox Series et Steam. Un premier playtest permettra d'ailleurs d'essayer le jeu dès février sur PC.