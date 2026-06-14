L'appel de l'ouest résonne encore pour les fans d'aventures à la Red Dead Redemption. Découvrez le prochain jeu vidéo qui va faire de vous un véritable cow-boy.

Huit ans après Red Dead Redemption 2, les aficionados du western de Rockstar risquent encore d'attendre longtemps avant de revivre une aventure du genre de la part de la firme étoilée. Bien sûr, le monde entier découvrira GTA 6 en fin d'année. Mais certains joueurs resteront bien plus sensibles à l'ambiance poussiéreuse et sans foi ni loi du Far West, loin du monde moderne. Qu'à cela ne tienne, une nouvelle alternative approche pour eux.

En attendant Red Dead Redemption 3, on a le jeu qu'il vous faut

Si vous avez arpenté New Hanover, New Austin ou encore West Elizabeth des heures durant dans la peau de John Marston et d'Arthur Morgan, vous espérez certainement autant que nous que Red Dead Redemption 3 voie le jour. Cela dit, on sait tous que ce ne sera pas pour tout de suite compte tenu du gros dossier qui occupe Rockstar en ce moment. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'autres jeux de western à venir bientôt.

Annoncé en décembre dernier, Westlanders pourrait être le futur Red Dead-like qu'il vous faut. Justement, pendant cette période rythmée par les annonces de toutes parts, The Breach Studios et ses éditeurs partenaires ont redonné des nouvelles de ce projet de jeu de survie en monde ouvert qui a de quoi éveiller la curiosité du public.

Ainsi, Westlanders vient de se re-dévoiler au travers d'un nouveau trailer. Ainsi, on peut enfin prendre la pleine mesure de ce que cette expérience à la Red Dead Redemption nous réservera. Clairement, l'accent sera mieux sur le crafting et la gestion pour aider votre colonie à s'épanouir dans l'ouest sauvage. Préparez-vous à explorer un vaste territoire pour imposer votre loi en solo ou en coop en ligne.

L'autre bonne nouvelle qui accompagne ce trailer, c'est que Westlanders a enfin une date de sortie. Alors qu'une phase d'accès anticipée est prévue cette année, le jeu doit débarquer officiellement en 2027. Il sera disponible sur PC, via Steam et l'Epic Games Store, ainsi que sur XBOX Series X|S et PS5. Pas de nouvelle d'une version Nintendo Switch 2 en revanche.