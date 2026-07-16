Ubisoft serait sur le point de lancer une collection pour tous ses jeux Watch Dogs et cette dernière arriverait sur Nintendo Switch 2 prochainement. Une information à prendre encore avec des pincettes puisque rien n'est officialisé à l'heure où ces lignes sont écrites, mais c'est un revendeur en ligne qui a vendu la mèche en dévoilant une idée de prix dans la foulée.

Une grosse licence d'Ubi bientôt sur Nintendo Switch 2 dans une collection ultime ?

Watch Dogs fait partie des licences désormais comptées comme principales chez Ubisoft, bien qu'elle ne se hisse pas à la hauteur d'un Assassin's Creed ou d'un Far Cry. Jeu d'action en monde ouvert qui fait la part belle aux nouvelles technologies et au piratage, la licence compte pour le moment trois jeux. Tous feraient visiblement partie d'une nouvelle collection à venir au moins sur Nintendo Switch 2. Comme signalé par Hugo Gaming sur Twitter, c'est le site Alza, gros revendeur en ligne en République tchèque, qui a fait leaker l'information, avec la création d'une fiche dans son magasin. Cette Watch Dogs Dedsec Collection serait vendue 50€ et ne comprendrait pas de versions physiques, chaque jeu serait fourni via un code contenu dans la boîte. Le lien de la fiche du produit, certainement un placeholder, mène désormais à une erreur, mais internet n'oubli pas.

via Hugo Gaming sur X.com

Tous les Watch Dogs dans une seule boite

Si l'on en croit la source de ce leak, les trois jeux Watch Dogs d'Ubisoft seraient bien compris dans cette collection sur Nintendo Switch 2. Il n'est pas fait mention des DLC.

Watch Dogs (2014) Vous incarnez Aiden Pearce, un hacker qui souhaite se venger dans un Chicago hyperconnecté. Le jeu introduit le hacking urbain en temps réel, permettant de pirater feux de circulation, caméras et infrastructures pour déjouer ses ennemis.



Watch Dogs 2 (2016) C'est certainement le meilleur jeu de la licence, et de loin. L'action se déroule cette fois à San Francisco avec Marcus Holloway, jeune hacker et adepte du parkour, qui rejoint le groupe DedSec. Le ton devient plus léger et satirique, le jeu est plus dynamique et prenant, et se positionne comme une critique de la surveillance de masse et des géants de la tech, non sans une bonne dose d'humour.

