Nouvelles fuites en perspective pour Warzone 2. Si sa sortie est encore éloignée, de nombreux nouveaux éléments semblent avoir fuité. Activision-Blizzard prévoirait de grands changements, notamment au niveau de la gestion de l’inventaire et des loadouts.

Call of Duty Warzone 2 s'inspirerait de Blackout

Ces nouvelles informations, on les doit au Youtubeur NerosCinema. Si son nom vous est inconnu, la crédibilité de ces fuites semble au rendez-vous puisque des sources plus sérieuses comme Tom Henderson et VGC ont entendu (partiellement) la même chose de leur côté. Toutefois, les fameuses pincettes restent de rigueur. Selon le vidéaste, Warzone 2 prendrait exemple sur Blackout, le battle royale tant décrié de Call of Duty Black Ops 4.

De gros changements seraient attendus sur la structure du gameplay. Par exemple, le système d'armure aurait été revu et il serait désormais nécessaire de s’équiper d’une sacoche spécifique avant d’espérer récupérer du blindage. De même, le largage de ravitaillement aurait été repensé pour plus se rapprocher de ce que faisait Blackout. N’espérez plus vous faire livrer un paquetage contre quelques dollars. Dans Warzone 2 les loots les plus puissants se terreront dans des « bastions », des endroits fortifiés et plus dangereux. Il serait alors question d’objectifs à accomplir afin de récupérer ses loadouts pré-enregistrés.

D'autres changements attendus

D’ailleurs, les armes disposeraient uniquement de 5 accessoires dans Warzone 2, contre 8 actuellement. Tout comme Blackout, la gestion de l’inventaire devrait également tenir une place importante dans cette suite, même si la source n’a pas donné plus de précisions à ce sujet. Pour le reste, le youtubeur précise que d’autres mécaniques de Blackout pourraient revenir ce battle royale, tandis que la map Highrise de Modern Warfare 2 ferait son retour.

Ce nouveau BR devrait également accueillir un terrain d’entraînement pour pouvoir tester son équipement. Reste maintenant à savoir si toutes ces informations sont vraies et comment le tout va s’imbriquer. Peut-être que les festivités du Summer Game Fest pousseront Activision-Blizzard à sortir de son silence et à dévoiler comme il se doit ce fameux Warzone 2.