On le sait, Warner Bros. Games est en train de développer toute une série de jeux en ce moment. En plus de Hogwarts Legacy 2, un nouveau titre avait aussi déjà leaké. Et ce n’est pas tout : un autre jeu Batman Arkham serait également en préparation. Bref, l’entreprise américaine semble bien décidée à frapper fort. Et aujourd’hui, une nouvelle info vient encore s’ajouter dans cette même lignée.

Warner a encore des surprises pour nous

Un autre projet d'une toute nouvelle licence est en route. C’est via le profil LinkedIn de Brandon Maraia, actuellement Game Design Lead chez Warner Bros. Games, qu’on apprend l’existence de ce projet. Dans sa description de poste, il précise être responsable du design global d’un jeu basé sur une nouvelle propriété intellectuelle, avec un lancement programmé pour l’année prochaine.

D’après les informations partagées, ce titre inédit est en développement depuis mai 2023 et implique des éléments de personnalisation de personnage, de narration, de quêtes et de première expérience utilisateur. Autant d’éléments qui suggèrent un jeu axé sur l’histoire, avec une forte composante solo, voire RPG.

Pour l’instant, Warner Bros. Games n’a pas encore communiqué officiellement sur ce projet. Aucun visuel, aucun titre, et aucun indice sur l’univers ou le gameplay. Mais ce genre d'information, issue d’un poste LinkedIn d’un cadre clé, ne laisse que peu de doute sur la réalité du développement.

© Avalanche Software / Portkey Games

Des nouvelles bientôt ?

On peut supposer que ce nouveau jeu pourrait être présenté dans le courant de l’année, pourquoi pas lors du Summer Game Fest, où Warner a déjà pris la parole les années précédentes. À ce stade, impossible de dire s’il s’agit d’une aventure solo narrative, d’un jeu d’action-aventure, ou même d’un projet multijoueur original.

Depuis quelques années, Warner Bros. Games a clairement misé sur ses franchises emblématiques : Harry Potter, DC Comics, Le Seigneur des Anneaux... Le développement de cette nouvelle IP pourrait marquer un tournant stratégique, avec la volonté de créer une licence originale à part entière, sans s’appuyer sur un univers existant.

Source : LinkedIn