Alors que Gotham Knights vient de sortir et que Suicide Squad: Kill the Justice League est attendu en 2023, un nouveau jeu Warner Bros est apparu sur la boutique Xbox.

Warner Bros a-t-il un jeu surprise à annoncer aux joueurs ?

Un nouveau jeu Warner Bros bien mystérieux

Après l'accueil mitigé de Gotham Knights, Warner Bros va devoir convaincre avec ses prochaines sorties. Harry Potter : Hogwarts Legacy, qui a eu le droit à une vidéo de gameplay magique, ouvrira le bal. Ensuite, ce sont les têtes brûlées de Suicide Squad : Kill the Justice League qui devront prendra la relève. Un titre qui a été repoussé à l'année prochaine car les développeurs avaient besoin d'un peu de temps, mais d'après le studio, le jeu est quasiment terminé.

Et après ? Wonder Woman est en développement au sein de Monolith Productions (La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor / L'Ombre de la Guerre). Selon les rumeurs, la franchise culte de baston Mortal Kombat pourrait aussi revenir rapidement avec MK12. Ça, c'est pour les projets connus.

Mais comme le rapporte le compte Twitter @ALumia_Italia, un jeu édité par Warner Bros Interactive a fait surface sur le Microsoft Store. Dans la partie « backend » invisible des utilisateurs. Un titre de nouvelle génération qui pèse 43,43Go et qui répond au nom de code MetCat.

On a beau essayer de chercher, on ne voit pas. Ce nom de code est-il en lien avec Suicide Squad : Kill the Justice League ? Peut-être une réponse durant les Game Awards 2022 ?