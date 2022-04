Ca vient de tomber, Warner Bros et ses licences fortes pourraient être rachetés par des grands noms du jeu vidéo, dont Sony et Microsoft. Mais les prétendants sont nombreux et la concurrence pourrait être rude.

Et si les prochains jeux Batman, DC Comics ou Harry Potter devenaient des exclusivités PS5 ou Xbox Series X ? Avec la folie des rachats, cette possibilité ne serait pas à exclure. De nouvelles rumeurs laissent entendre que les licences Warner Bros pourraient être à vendre.

Warner Bros racheté par Sony ou Microsoft ?

Et si Sony ou Microsoft rachetait Warner Bros ? Alors que le nom de FromSoftware est sur toutes les lèvres depuis quelque temps lorsque l’on parle d’acquisition de jeux, un autre mastodonte pourrait être avalé par les géants du secteur. Le journaliste Imran Khan alimente de nouvelles rumeurs en évoquant un potentiel rachat de la branche gaming de Warner Bros.

Une division qui détient un catalogue juteux avec des licences phares comme Batman Arkham, Hogwarts Legacy, Wonder Woman, Gotham Knights, Injustice ou encore Suicide Squad. De beaux atouts pour convaincre les acheteurs potentiels et ça tombe bien, elle serait enclin à un rachat. Selon les informations du journaliste, quelques grands noms ont déjà manifesté leur intérêt. Les plus évidents : Sony et Microsoft qui se livrent une petite guerre froide des acquisitions de studio. Cependant d’autres seraient sur le coup, comme Electronic Arts, Take-Two, Tencent, NetEase et même … PUBG Corp.

Des licences fortes en jeu

Les contours autour d’un tel rachat sont flous et plusieurs options se dessinent. Warner Bros. pourrait tout aussi bien garder quelques licences fortes et des studios pour lui-même, les diviser et les refourguer à différents acheteurs ou au contraire tout vendre à un seul éditeur. Malgré la crédibilité du journaliste, l’information reste à prendre avec des pincettes, d’autant qu’il précise ne pas avoir assez d’information pour écrire un article officiel.

Les négociations autour des rachats prennent de longs mois avant qu’ils ne soient officialisés. Et encore plus avant qu’ils ne soient actés, comme en témoigne l’acquisition d’Activision-Blizzard qui vient tout juste d’être approuvée par les actionnaires. Déjà en 2020, AT&T avait considéré revendre la division jeux vidéo de Warner Bros, avant que WB et Discovery ne fusionnent. Cette nouvelle entité, Warner Bros Discovery souhaiterait de son côté se renforcer sur ce segment. Il va falloir attendre avant d’avoir le fin mot de l’histoire.