L'ère du temps tend à démontrer que les géants ne sont pas à l'abri. Les uns après les autres, de grands éditeurs tiers se voient contraints de prendre des décisions qui font mal dans une industrie vidéoludique de plus en plus ébranlée par les revers économiques. Après Embracer l'an dernier, c'est au tour de Warner Bros. Games de jouer une carte radicale, quitte à mettre trois ans de travail à la poubelle.

Warner referme la porte sur un très gros jeu

Le catalogue de Warner Bros. Games ne manquent pas de noms qui ont de quoi faire briller les yeux des joueuses et des joueurs. Harry Potter, Mortal Kombat et bien sûr tout l'univers DC, il y a de quoi faire ! Pour autant, exploiter de grosses licences n'est pas forcément chose aisée et les éditeurs veulent prendre de moins en moins de risques et amortir les coups.

Après que Jason Schreier (Bloomberg) a partagé l'information sur le réseau social BlueSky, Warner a confirmé sa nouvelle dynamique « stratégique » auprès de Kotaku et Variety, ce qui se traduit par la fermeture de trois studios :

Après mûre réflexion, nous fermons trois de nos studios de développement : Monolith Productions, Player First Games et Warner Bros. Games San Diego. Warner Bros. Games, pour Kotaku

Ça sentait effectivement le roussi pour Player First Games après la mise à l'arrêt de MultiVersus. Mais, le couperet s'est aussi abattu sur le studio Warner de San Diego, fondé en 2019 et, Monolith Productions qui planchait pourtant sur le très attendu jeu Wonder Woman.

© Monolith Productions

Monolith Productions mis à la porte et son jeu avec

Après avoir amené sur le devant de la scène des licences comme FEAR et Condemned, ou encore les jeux Seigneur des Anneaux : L'Ombre du Mordor et L'Ombre de la Guerre, Monolith met donc la clé sous la porte. Mais, ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle pour le studio.

De fait, les équipes travaillaient d'arrache-pied sur un gros titre tiré de l'univers DC Comics. Il s'agit du fameux jeu Wonder Woman, annoncé il y a trois ans. Cependant, Warner Bros. ne l'entend plus de cette oreille. Après des pertes colossales sur plusieurs jeux depuis stoppés, l'éditeur décide tout bonnement d'annuler celui-ci en même temps qu'il dissout son équipe de développement :

Le développement du jeu vidéo Wonder Woman de Monolith n'ira pas plus loin. Nous espérions offrir aux joueurs et aux fans une expérience de la plus haute qualité possible pour ce personnage emblématique, mais cela n'est malheureusement plus possible dans le cadre de nos priorités stratégiques. Warner Bros. Games, pour Kotaku

On commençait déjà à sentir le coup venir avec les dernières nouvelles du jeu il y a deux semaines. En définitive, Warner Bros. Games est en train de resserrer ses investissements. Dans l'immédiat, l'éditeur ne précise pas ce qui adviendra des équipes des studios fermés. De même, il n'évoque pas les futurs projets de ses autres studios. On se doute toutefois qu'il va concentrer son attention pour porter Hogwarts Legacy 2 après un succès retentissant (et donc rassurant financièrement) du premier opus.