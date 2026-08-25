Après un teaser aux Game Awards 2025, le nouveau RPG dans l'univers de Donjons & Dragons baptisé Warlock dévoile du gameplay qui donne envie à l'occasion de la Gamescom 2026.

Malgré la situation plutôt préoccupante d'Hasbro et Wizards of the Coast, détenteurs notamment de la licence Donjons & Dragons, on sait que deux projets vidéoludiques bien avancés et prometteurs vont bel et bien sortir dans un avenir plus ou moins proche. Parmi eux, nous avons Warlock, un RPG dans l'univers du célèbre jeu de rôle, mais qui va tenter d'y apporter une approche immersive sim, au lieu de la dynamique CRPG du magistral Baldur's Gate 3. La Gamescom 2026 fut l'occasion d'en apprendre plus à son sujet.

Warlock Donjons & Dragons dévoile son gameplay à la Gamescom 2026

Suite au succès phénoménal de Baldur's Gate 3, Hasbro et Wizards of the Coast n'ont pas caché leur envie de capitaliser sur un Baldur's Gate 4 (qui fait peur à tout le monde, même des anciens des jeux originaux) et d'autres titres dans l'univers de Donjons & Dragons. C'est alors qu'est entré sur la scène des Game Awards 2025 Warlock, un nouveau titre d'Invoke Studios (qui nous a toutefois fourni auparavant l'extrêmement mauvais Dark Alliance...).

Comme son nom l'indique, Warlock nous place dans la peau de Kaatri, une guerrière qui a fait un pacte avec une puissante entité d'un autre plan d'existence pour devenir une occultiste, soit une pratiquante des arts sombres. L'idée est de proposer un Action-RPG immersive-sim dans un monde ouvert. Voyez-y donc une sorte de mélange entre Donjons & Dragons et BioShock ou encore Dishonored, pour citer quelques exemples marquants du genre.

Warlock prévoit donc de nous laisser utiliser différents pouvoirs que notre entité va nous donner pour aborder différentes situations de plusieurs manières plus ou moins créatives. Un pari pour le moins osé, l'immersive-sim étant un genre capricieux, aussi génial d'un point de vue game design que commercialement rarement fiable, à notre grand regret.

Une fenêtre de sortie qui se laisse encore désirer

Aux dernières nouvelles, Warlock Donjons & Dragons devait sortir courant 2027, sans plus de précision sur ce point. Sa présence à la Gamescom 2026 n'a malheureusement pas permis d'en apprendre plus sur sa date de sortie précise. Rendez-vous donc quelque part en 2027 sur les plans matériels PC, PS5 et Xbox Series pour jouer le rôle d'occultiste.

Source : YouTube