Ce que les fans attendaient pour Warhammer Space Marine 3 se confirme déjà. Si on en croit la nouvelle, quelque chose de très lourd se prépare. Vous n'êtes pas prêt.

Quand un jeu fonctionne et satisfait en plus sa communauté, comment ne pas rêver d'une suite ? Les amateurs de Warhammer 40,000: Space Marine 2 ont très rapidement exprimé leur envie de voir un nouvel opus voir le jour tant ils ont apprécié le second. L'éditeur français Focus Entertainment a bien entendu les joueurs. Une très bonne nouvelle vient donc de tomber pour Space Marine 3 !

Tout le monde attendait Warhammer Space Marine 3

À sa sortie en septembre dernier, Space Marine 2 a mis tout le monde d'accord. Le carton a commencé dès l'early access et s'est confirmé une fois le jeu rendu accessible pour tout le monde. Mais, cela suffirait-il pour qu'un nouvel opus soit mis en chantier ? On avait déjà bon espoir en voyant que la licence intéressait les joueurs et même les producteurs avec un épisode spécial dédié dans la série Secret Level. Ne manquait alors plus que l'annonce.

C'est hier qu'elle est tombée ! Après avoir suggéré son envie de voir une suite, Focus Entertainment a officialisé le développement de Warhammer Space Marine 3 dans un long communiqué. Le projet sera une nouvelle fois développé par Saber Interactive et profitera évidemment du soutien de Games Workshop :

Les joueurs peuvent s'attendre à une campagne immersive, un mode multijoueur et des innovations qui redéfiniront les standards du jeu d'action à la troisième personne. Conçu en étroite collaboration avec Games Workshop, Warhammer 40,000: Space Marine 3 élèvera le genre vers de nouveaux sommets en introduisant des batailles de grande envergure et encore plus spectaculaires. John Bert, Directeur Général Délégué de Focus Entertainment Publishing

D'ores et déjà, la promesse est grande. Matthew Karch, le PDG de Saber Interactive, se dit conscient des « énormes attentes » de la communauté après le dernier opus. Le studio continuera d'ailleurs d'en assurer le suivi. Dans le même temps, il veut placer la barre plus haut encore avec la suite. Si le défi est relevé, alors ce sera certainement le meilleur jeu de la licence :

Tout en poursuivant notre engagement à enrichir et à faire évoluer l’univers de Space Marine 2 dans les années à venir, nous mettrons à profit toute notre expertise pour proposer une expérience encore plus spectaculaire et immersive avec ce troisième opus. Nous voyons en Space Marine 3 l’opportunité de rendre un hommage grandiose à l’univers de Warhammer 40,000. Matthew Karch, le PDG de Saber Interactive