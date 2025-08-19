Warhammer Dawn of War 4 vient de s'officialiser à la Gamescom 2025 avec une première bande-annonce extrêmement prometteuse. Ce sont les fans qui vont être aux anges.

Oui, le roi de la stratégie Warhammer est de retour ! Warhammer Dawn of War 4 vient d’être annoncé à la Gamescom 2025 avec une première bande-annonce qui promet du très lourd. Préparez vos Space Marine, il y a de l’Orks à trucider en masse.

Warhammer Dawn of War 4 officialisé, ça promet du très lourd

Annoncé en grande pompe pendant la soirée d’ouverture de la Gamescom 2025, Warhammer Dawn of War 4 arrive dès 2026 sur PC, seule plateforme confirmée pour le moment. Au menu, pas moins de quatre factions seront jouables au lancement : les Space Marines, les Orks, les Nécrons et pour la première fois dans l’histoire de la licence, l’Adeptus Mechanicus. Plusieurs campagnes seront également disponibles, une pour chaque faction, pour un total de plus de 70 missions scénarisées et jouables en coopération. Pour ce nouveau volet, Warhammer Dawn of War 4 va opérer un retour aux sources attendu de pied ferme par les fans. Le studio nous annonce un gameplay classique à la Dawn of War et des combats viscéraux au possible. Avec son nouveau système de Sync Kill, le je promets d'ailleurs son niveau de détail encore jamais atteint lors des affrontements, offrant des animations de haute volée.

En plus de la campagne, Warhammer Dawn of Wwar 4 propose plusieurs modes de jeu PvP en 1c1, 2c2 ou encore 3c3. Petite surprise pour les fans de la première heure, le mode Baroud D’honneur reviendra pour ce quatrième épisode, avec quelques nouveautés dans ses valises. Un mode classé devrait aussi être de la partie. Bien entendu, vous pourrez personnaliser l’apparence de toutes vos unités comme bon vous semble pour former une armée qui vous ressemble.