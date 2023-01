Vermintide 2 était un excellent jeu, prévu pour être joué sur le très long terme. Dans ces conditions, la communauté de Warhammer Darktide avait la même attente. Un jeu avec un système de craft complet et des récompenses qui permettent d'être très endurant sur plusieurs années. Force est de constater que ce n'est finalement pas le cas, au point que le studio Fatshark fasse son mea culpa via une lettre pour la communauté.

Fatshark s'excuse pour Warhammer Darktide

Chez Fatshark, nous sommes très fiers de notre capacité à proposer des jeux qui plaisent à des millions de personnes. C'est ce que nous nous sommes efforcés de faire avec Warhammer 40 000 : Darktide : créer un jeu très attrayant et stable, avec un niveau de profondeur qui vous fasse jouer pendant des semaines, et non des heures. Nous n'avons pas répondu à ces attentes. Au cours des prochains mois, notre seul objectif sera de répondre aux commentaires de nombre d'entre vous. En particulier, nous nous concentrerons sur la mise en place d'un système d'artisanat complet, d'une boucle de progression plus gratifiante, et nous continuerons à travailler sur la stabilité du jeu et l'optimisation des performances. Cela signifie également que nous allons retarder le déploiement de notre contenu saisonnier et le lancement du Xbox Series XIS. Nous allons également suspendre les prochaines sorties de cosmétiques premium. Nous ne pouvions tout simplement pas continuer sur cette voie, sachant que nous n'avons pas répondu à de nombreux commentaires dans le jeu aujourd'hui. Merci de jouer et de nous faire part de vos commentaires. Nous les apprécions vraiment. Ils ont contribué et continueront de contribuer à façonner le Warhammer Darktide que nous aimons. Martin Wahlund PDG et cofondateur de Fatshark

Ainsi donc, le studio va retravailler totalement son système de craft et se concentrer sur un système de progression qui implique plus de gratification. Ce qui il est vrai, manque cruellement au jeu depuis son lancement. C'est d'ailleurs un avis assez général puisque beaucoup de joueuses et joueurs ont font la remarque sur le forum officiel ainsi que dans les avis Steam.

Dans le même temps on apprend aussi le recul du season pass et des prochains contenus, dont notamment les versions consoles pour proposer une version de Warhammer Darktide plus irréprochable. On espère que ca sera suffisant pour apporter au FPS une longue vie au même titre que Vermintide, qui reste encore aux yeux de beaucoup l'un des meilleurs jeux coopératif de ses dernières années.