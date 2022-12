C'est une belle période pour Warhammer 40,000 car en plus de la sortie de Darktide on pourrait avoir des nouvelles de Space Marine 2.

Après son annonce aux Game Awards 2021, il y a eu peu de nouvelles informations concernant Warhammer 40,000: Space Marine 2. Mais le toujours très bien renseigné Tom Henderson d'Insider Gaming précise que l'on pourrait avoir des nouvelles fort bientôt.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 pour bientôt ?

Selon le journaliste, nous aurions des informations mais surtout du gameplay lors de la cérémonie des Game Awards 2022 le 8 décembre prochain. Aucun autre détail n'a été fourni, mais il est intéressant de noter que Henderson mentionne que la suite sera lancée en 2023 pour Xbox Series X/S, PS5 et PC.

Pour mémoire le premier épisode date de 2011. Le joueur prenait le contrôle du Capitaine Titus, un space marine luttant pour enrayer une invasion ork sur un monde forge. Cette fois-ci la nouvelle menace concerne les terribles tyranides et on devrait toujours incarner le capitaine Titus. À l'époque le premier jeu de cette saga Warhammer avait eu un accueil assez mitigé à cause de certains bugs et problèmes d'équilibrage mais le titre avait retrouvé ses lettres de noblesse grâce à sa version Anniversary Edition. D'ailleurs cette dernière possède des avis très positifs sur Steam. Comme quoi il est toujours possible de se rattraper.

Ce jeu Warhammer est un gros défouloir ainsi qu'un bon moyen de découvrir l'univers de 40K. Un très bon multijoueur malgrès le lag ultra-intense auquel nous sommes obligés de nous plier. Vous aurez de quoi vous amuser pour une durée de vie correcte et largement prolongée par les mini-défis du multijoueurs. Plus qu'une phrase à prononcer : VIVE l'EMPEREUR.

Qu'attendez-vous de ce nouvel épisode Warhammer Space Marines en terme de mécanique ou autre ?