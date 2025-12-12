L'iconique et sombre futur où il n'y a que la guerre de Warhammer 40,000 a profité des Game Awards 2025 pour confirmer une énorme surprise ultra attendue.

Après l'annonce de Dawn of War 4 à la Gamescom 2025, Warhammer 40,000 a de nouveau eu droit à une tribune privilégiée lors d'un autre événement organisé par Geoff Keighley, les Game Awards 2025, pour présenter une autre adaptation vidéoludique extrêmement attendue, développée par un autre studio légendaire s'agissant des jeux de stratégie. Une nouvelle forme de guerre totale approche !

La Guerre Totale se prépare pour Warhammer 40,000

De nombreuses rumeurs plus ou moins insistantes courraient à propos d'un nouveau jeu dans l'univers de Warhammer 40,000, par un studio particulièrement connu dans le genre de la stratégie. Souvenez-vous il y a quelques jours, celui-ci annonçait plusieurs gros changements à venir prochainement, dont un nouveau moteur, mais aussi le troisième épisode d'une de ses franchises les plus emblématiques : Medieval.

Vous l'aurez probablement compris : on parle ici de Creative Assembly, qui a profité des Game Awards 2025 pour annoncer son tout nouveau jeu : Total War Warhammer 40,000 ! Après avoir mis tout le monde d'accord avec la trilogie Warhammer Fantasy, le talentueux studio britannique va donc maintenant s'attaquer à son pendant futuriste où il n'y a que la guerre totale.

Outre une bande-annonce cinématique qui vend du rêve aux fans de l'univers avec notamment d'iconiques Spaces Marines, nous avons également eu droit à un petit aperçu du gameplay de ce fameux Total War Warhammer 40,000. On remarque ainsi une interface très différente des autres jeux Total War, et pour cause, puisqu'il sortira non seulement sur PC, mais aussi sur consoles, grâce au nouveau moteur de Creative Assembly, qui va justement lui permettre de porter ses jeux de stratégie sur consoles. Il faudra toutefois faire preuve de patience pour découvrir leur vision de 40K, puisqu'elle ne dispose pas de date de sortie pour l'instant.

