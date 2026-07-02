Un an après son arrivée sur Xbox Series et PC, le remaster de ce jeu très apprécié pourrait également débarquer sur Nintendo Switch 2 et PS5 si l’on en croit une récente fuite.

Depuis quelques jours, on ne peut pas dire que l’actualité soit des plus réjouissantes du côté de chez Xbox et PlayStation. Tandis que l’un s’apprête visiblement à vivre le plus grand « bain de sang » de son histoire, l’autre vient définitivement de sceller le cercueil du format physique au sein de son écosystème, s’attirant ainsi la foudre des joueurs du monde entier. Et puis il y a Nintendo, en parallèle, qui continue de faire son petit bonhomme de chemin en préparant l’arrivée de Splatoon Raiders, et en accueillant toujours plus de jeux tiers sur Nintendo Switch 2.

Warhammer 40,000: Space Marine bientôt disponible sur Nintendo Switch 2 ?

Rien que ces dernières semaines, les possesseurs de la machine ont par exemple pu se lancer à la découverte de FF7 Rebirth, Rise of the Tomb Raider ou encore Devil May Cry 5, à savoir une ribambelle de titres qui valent assurément le détour. Et les surprises sont visiblement loin d’être terminées, puisque si l’on en croit un leak survenu via le site officiel de l’Entertainment Software Rating Board (ESRB), Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition serait lui aussi en passe de faire son arrivée sur Nintendo Switch 2, à une date encore indéterminée.

Disponible depuis le 10 juin 2025 sur Xbox Series et PC, cette réédition du titre de Relic Entertainment, initialement sorti en septembre 2011, avait notamment permis aux joueurs de redécouvrir l'aventure dans une version remastérisée, quelques mois seulement après le succès de Warhammer 40,000: Space Marine 2. Précisons néanmoins qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, toute mention à la Nintendo Switch 2 a depuis été retirée du site de l’ESRB, au même titre que celle de la PS5, qui faisait également partie de l’équation.

Comme bien souvent, cela pourrait toutefois être le signe qu’une annonce serait imminente de la part de SEGA, même si tout cela reste bien évidemment à prendre avec des pincettes tant que rien n’aura été confirmé. Cela étant dit, il s’agirait d’un ajout tout à fait logique au catalogue de la Nintendo Switch 2 qui, comme nous le savons, accueillera justement Space Marine 2 d’ici la fin d’année 2026. Voir Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition faire son arrivée dans la foulée, si ce n’est même en amont, n’aurait ainsi rien de très surprenant.

Source : ESRB