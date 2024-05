Les jeux Warhammer et le jeu vidéo, c'est visiblement une histoire qui ne s'arrêtera jamais. Nous avons donc le droit à une nouvelle création, plus précisément une suite d'un jeu assez apprécié.

Warhammer 40k: Mechanicus 2, la suite tant attendue du jeu de stratégie sorti en 2018, a été annoncée lors du showcase Skulls de Games Workshop. Ce nouvel opus promet d’étendre les mécaniques de jeu établies dans le premier épisode tout en introduisant de nouvelles possibilités et factions. Eh oui, des jeux Warhammer sortent tout le temps. Ce n'est pas qu'une impression.

Un Warhammer 40K Mechanicus 2 arrive

Alors que le premier Mechanicus se concentrait sur les adeptes du culte technologique de l'Adeptus Mechanicus explorant les tombes nécrons, Mechanicus 2 permet désormais aux joueurs d'incarner les Nécrons eux-mêmes. Les joueurs pourront défendre leur monde contre les envahisseurs de l’Imperium et purifier la surface de leur planète de l'influence impériale. Plutôt sympa comme idée, non ?

L'intrigue du jeu se focalise sur Magos Dominus Faustinius, protagoniste du premier jeu, qui répond à un appel de détresse d'une colonie de l'Adeptus Mechanicus. Cette colonie a accidentellement réveillé une tombe nécron, déclenchant une série d'événements dangereux. De plus, des forces extérieures encore plus mortelles que les Nécrons pourraient également entrer en jeu, laissant supposer l'intervention possible des dieux du Chaos.

Mechanicus 2 promet d'enrichir l'expérience de jeu avec plusieurs nouvelles fonctionnalités. Les joueurs pourront désormais gérer des garnisons dans leur territoire et bénéficier d'une sélection élargie de combattants issus des différentes factions de Warhammer 40k. Le terrain destructible ajoute une dimension tactique supplémentaire, permettant aux joueurs de tirer parti de l’environnement de manière stratégique.

L'excellent script de Ben Counter, auteur de livres Warhammer 40k, et la bande sonore immersive de Guillaume David, qui ont contribué au succès du premier jeu, sont de retour pour cette suite. Leur implication garantit une continuité de qualité dans la narration et l’ambiance sonore du jeu.