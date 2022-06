Warhammer 40000: Darktide est dans la même lignée que l'excellent Vermintide. Sauf qu'au lieu d'affronter des hordes de skavens, on va devoir éliminer les ennemis de l'Empire ! (Non, pas celui de Palpatine). Puisque le jeu se déroule dans l'univers de Warhammer 40K. Cela vous épate hein ?

Plus fort à 4 dans Warhammer

La grande force du jeu est évidemment le coté coopératif, c'est d'ailleurs tout le charme de Vermintide, donc pourquoi changer une équipe qui gagne comme dit le dicton ?

Au cœur de la ruche, la corruption naissante menace de devenir une vague écrasante de ténèbres. Une nouvelle force mystérieuse et maléfique cherche à prendre le contrôle de la ville entière. Il vous revient, à vous et vos alliés de l'Inquisition, d'éradiquer l'ennemi avant que la ville ne sombre dans le chaos.

Le jeu est prévu pour le 13 septembre 2022 sur PC et Xbox One/Series et sur le Xbox Game Pass. Il s'agit en effet d'une exclusivité Microsoft, hélas pour vous si vous n'avez qu'entre vos mains une console de Sony... On peut croiser les doigts pour une exclusivité temporaire.