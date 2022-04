Wargaming, la société derrière World of Tanks, annonce sa décision de quitter la Russie et la Biélorussie. Un choix qui n'est pas conséquences pour les milliers d'employés.

Pour son invasion de l'Ukraine, la Russie fait l'objet de sanctions économiques plus ou moins lourdes. L'action est la plus répandue est l'arrêt total ou la suspension des activités de multinationales. Dans le secteur du jeu vidéo, des éditeurs et constructeurs ont interrompu temporairement leur business. La société Wargaming a pris à son tour une lourde décision.

Wargaming prend ses distances

Connue pour World of Tanks, World of Warships ou encore World of Warplanes, Wargaming annonce la fin de sa présence en Russie et Biélorussie et le transfert de ses activités à Lesta Studio, qui n'est par ailleurs plus affilié à l'entreprise.

À compter du 31 mars, la société a transféré ses activités de jeux en ligne en Russie et Biélorussie à la direction locale de Lesta Studio, qui n'est plus affiliée à Wargaming.

Wargaming a été fondée à Minsk en 1998 et possède plus de 20 bureaux à travers le monde (Europe, Asie, Etats-Unis). Ce siège social avait toutefois été déplacé à Chypre en 2011. La firme s'attend à des pertes substantielles mais ne négligera pas ses employés.

L'entreprise ne tirera aucun profit de ce processus, ni aujourd'hui, ni demain. Au contraire, nous nous attendons à subir des pertes importants à cause de cette décision. Nous fournirons autant d'indemnités de départ et d'aide que possible à nos employés effectés par ce changement.

Un soutien à l'Ukraine

En février, Wargaming s'était placé aux côtés de l'Ukraine en congédiant le directeur créatif Sergey Burkatovskiy. L'homme avait affiché publiquement son soutien à la Russie dans son invasion. La maison de World of Tanks s'était également désolidarisée des propos de Sergey Burkatovskiy :