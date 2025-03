Plus de 12 ans après sa sortie, Warframe est toujours l'un des free to play les plus joués sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Ce TPS MMO, jouable en solo mais surtout en coopération, a en effet traversé toutes ses années sans être inquiété par la concurrence. Et ce succès tient probablement à son modèle économique non abusif, qui ne contient pas de microtransactions pouvant donner un avantage aux joueurs et joueurs, et qui offre ses DLC majeurs. De grandes annonces sont tombés et l'intérêt va être relancé de plus belle très prochainement.

L'extension Techrot Encore de Warframe sort bientôt

Warframe n'est visiblement pas près de disparaitre. Après la mise à jour gratuite pour le DLC 1999 le 13 décembre 2024, la prochaine extension Techrot Encore est en chemin sur consoles et PC. Quoi de neuf au programme ? Digital Extremes va ajouter une nouvelle Warframe : Temple. « S'inspirant des légendes glam rock des décennies passées, Temple utilise le pouvoir impressionnant des riffs de guitare pour détruire ses adversaires. Chacun de ses Pouvoirs harmonieux donne lieu à un spectacle pyrotechnique aux résultats mortels ! ». Ce personnage jouable peut notamment utiliser des pouvoirs en synchronisation avec le métronome de Contre-Temps ou encore utiliser une guitare pour se rendre temporairement invincible tout en se soignant.

L'extension Techrot Encore de Warframe promet également quatre nouvelles Protoframes avec Minerva (Saryn), Velimir (Frost), Kaya (Nova), Flare (Temple), et leurs Aspects ainsi que Gestes Gémeaux associés. Vous pourrez faire connaissance avec elles à l'occasion de nouvelles conversation KIM. Cette mise à jour permettra aussi aux Infestés d'avoir leur propre système d'Adversaire, le Technocyte Coda. À la clé, de nouvelles armes et personnalisations à remporter. L'Archimédée Temporelle offrira quant à lui un autre défi pour vos missions grâce à des « Autocollants Pix », qui appliqueront des modificateurs uniques.

Des nouveautés à n'en plus finir

Quant il y en a plus, il y en a encore ! Warframe ajoutera la Table Ronde dans ce tas de nouveautés. « Visitez ce pub autrefois animé et parcourez les marchandises pour ajouter des meubles et des décorations élégants à votre Inventaire ». Une course d'obstacles « Ollie - Collision Imminente » est également de la partie, en complément de nouveaux packs de personnalisations TennoGen ainsi que différentes améliorations de qualité de vie. « De nombreuses améliorations de qualité de vie et d'autres ajustements arrivent avec Rappel Techrot, notamment une retouche des Pouvoirs d'Ash et un Forma Omni repensé (anciennement Forma Aura) qui vous permet d'appliquer une Polarité Universelle à n'importe quel emplacement de Mod ». Warframe Techrot Encore sort le 19 mars 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

