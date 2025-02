Plus de 10 ans plus tard, Warframe continue de fédérer sa communauté, plus fidèle que jamais. Le MMO de Digital Extremes n’est pas prêt de quitter le paysage de sitôt, lui qui a récemment accueilli l’une de ses extensions les plus ambitieuses : Warframe 1999. Parce qu’en une décennie, le jeu en a connu des mutations, et il était temps pour les canadiens de se pencher davantage sur la scénarisation de son univers et ses personnages en proposant un petit voyage dans le temps de son lore futuriste. Le succès a été immédiat auprès des joueurs, et le studio avait prévu quelques cadeaux pour les occuper pendant qu’ils continuent de découvrir la dernière mise à jour imposante.

Des contenus gratuits pour Warframe

Les joueurs les plus rodés ne le savent que trop bien, Digital Extremes et Amazon s’associent régulièrement pour gâter la communauté à l’occasion de la sortie de nouvelles extensions ou de mises à jour importantes. Celle de Warframe 1999 n’y a pas échappé et quand l’éditeur américain fait la part belle à son service de streaming vidéo en donnant des Twitch Drops à gogo, il fallait se douter que le MMO se joindrait aux festivités. Les joueurs de Warframe peuvent ainsi récupérer en tout et pour tout 6 récompenses gratuites, simplement en regardant leurs streamers préférés jouer au jeu. Évidemment, pas besoin de visionner ce contenu non-stop pendant cette durée, les heures se cumulent jusqu’à la fin de l’événement. Voici les 6 cadeaux pour Warframe que vous pourrez récupérer via les Twitch Drops et le temps nécessaire pour mettre la main dessus :

Infested Harddrive Glyph (30 minutes)

Récompense Infested Drillbit Glyph (1h de stream)

Infested DJ RoM Glyph (1h30)

Récompense Infested Zeke Glyph (2h de stream)

Infested Packet Glyph (2h30)

Récompense Infested On-lyne Glyph (3h de stream)

Des Twitch Drops de Warframe disponibles ©Digital Extremes

Pour obtenir ces cadeaux gratuitement, sur PC ou consoles, c’est simple comme tout. Vous n’avez cependant que jusqu’au 3 février 2025 à 17h59, heure française pour faire cette démarche. On rappelle comme toujours que vous pouvez très bien laisser tourner des streams en tâche de fond si vous n'avez pas envie de réellement regarder les diffusions. Voici donc la manipulation à faire pour récupérer ces contenus gratuits de Warframe :

Connectez-vous sur le site officiel de Warframe avec le compte et la plateforme sur lesquels vous souhaitez recevoir le Drop et cliquez sur « LIER LE COMPTE ».

Allez sur Twitch et vérifiez que votre compte soit bien répertorié dans la section « AUTRES CONNEXIONS. »

Vérifiez également du côté de Warframe en regardant à cette adresse, vous devriez normalement avoir une indication « Lié à "VOTRE NOM D'UTILISATEUR TWITCH" »

Regardez vos streamers favoris jouer à Warframe pendant au moins 3 heures pour obtenir l'intégralité des contenus Note importante : il faut que le, ou la streameuse ait le « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

pour obtenir l'intégralité des contenus Une fois les heures de visionnage atteintes, vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte Warframe sur PC ou consoles pour recevoir les récompenses

Source : Twitch