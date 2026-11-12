Tandis que WARDOGS s’apprête officiellement à donner le coup d’envoi de sa saison 3, Bulkhead en profite pour déclarer la guerre aux tricheurs de la plus belle des manières.

Disponible depuis deux mois, WARDOGS, aka le phénomène Steam de la rentrée, est bien décidé à battre le fer tant qu’il est encore chaud. En effet, le FPS aux millions de copies vendues enchaîne les mises à jour sans perdre de temps, à un rythme tellement effréné que nous voilà déjà aux portes de la saison 3, qui débutera officiellement cet après-midi à partir de 16h (heure française). Et pour l’occasion, les joueurs peuvent s’attendre à de nombreuses nouveautés, parmi lesquelles une décision radicale de la part de Bulkhead pour lutter contre les tricheurs.

WARDOGS lance sa saison 3, quelles sont les nouveautés ?

Mais commençons tout d’abord par les nouveautés de la saison 3 de WARDOGS, qui feront donc leur arrivée cet après-midi à l’issue d’une maintenance des serveurs organisée entre 14h et 16h. Après quoi, ce sont une ribambelle de contenus inédits qui attendront la communauté, avec notamment une nouvelle map, un mode de jeu supplémentaire, de multiples ajustements de gameplay, et plus encore. Voici le résumé de ce qui vous attend.

Les nouveautés de la saison 3 de WARDOGS

Une nouvelle carte : Sabatulo Il s’agit de la première carte urbaine du jeu, avec des rues étroites, des immeubles destructibles et des combats sur les toits

Le mode « Limited Mode » fait son arrivée dans WARDOGS Il interdit les équipements les plus puissants pour des combats plus équitables Il est adapté aux joueurs rejoignant une saison en cours de route L’argent et l’XP qui y sont gagnés sont partagés avec les autres modes

Lancement du DLC caritatif Movember Plus vous jouez au jeu, plus la moustache de votre héros poussera 100% des bénéfices du DLC seront reversés à l’association Movember



Évolutions et améliorations des systèmes et du gameplay

Refonte du système de progression Les déblocages d’équipements sont désormais partagés entre les rôles Chaque niveau requiert désormais davantage d’XP, comme en saison 1 Des bonus d’XP et des réductions chez les vendeurs permettent aux joueurs qui en ont besoin de rattraper leur retard chaque semaine Le déblocage du Molotov et du lance-missiles Verba a été avancé, tandis que celui des chars a été reculé

Évolutions du système d’armes et d'équipements de WARDOGS Le télémètre infrarouge et le Wager Vendor ont été temporairement retirés pour être repensés par le studio Les dégâts de plusieurs armes ont été augmentés (fusils d’assaut, mitrailleuses légères, fusils de précision semi-automatiques) L’utilisation de certaines armes a été repensée (TCX-SPR, Arc, Molotov, etc.) Le fonctionnement du parachute a été repensé

Évolutions apportées aux véhicules La marche arrière est désormais plus rapide La défense des hélicoptères Littlebird et des chars a été améliorée Les dégâts causés par les miniguns contre l’infanterie ont été augmentés Le prix des véhicules armés a été réduit

Changements du système économique La réduction des factions est désormais calculée en fonction de la faction en tête Le système de primes a été ajusté selon les situations

Serveurs et fonctionnalités Le ping maximum des serveurs officiels de WARDOGS a été relevé à 250 ms De nombreuses améliorations ont été apportées à la manette et aux sons 3 nouveaux succès ont été ajoutés De nouvelles fonctionnalités ont fait leur apparition pour les serveurs communautaires



Bulkhead fait officiellement la guerre aux tricheurs

Et parce qu’aucune forme de triche n’a sa place dans les jeux compétitifs tels que celui-ci, les créateurs de WARDOGS ont décidé de profiter du lancement de cette saison 3 pour déclarer la guerre sans concession aux tricheurs de tout horizons. « Tout au long des saisons 1 et 2, nous avons recueilli des données sur les abus, le RMT et les ‘gold farmers’ », explique le studio, avant de révéler qu’ils ont ensuite commencé à agir en conséquence. « À vrai dire, on s’est infiltré dans leurs serveurs pour leur jouer des tours, leur piquer tout leur fric, puis les bannir ».

Tel est pris qui croyait prendre, pourrait-on dire. En sachant que, le studio l’assure, il ne fait que commencer. « Vous vous en prenez à nous et à nos joueurs légitimes ? Ne soyez pas surpris quand on s’en prendra à vous et à toute votre lignée numérique », affirment les créateurs de WARDOGS. On peut dire que le message est passé. En attendant, pour les plus curieux, l’intégralité du patch notes de cette saison 3 peut être retrouvé sur la page Steam du jeu, avec de nombreux détails supplémentaires. Notez toutefois qu’il est intégralement en anglais.

Source : Bulkhead