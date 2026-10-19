Wardogs a tout récemment accueilli une Saison 2 riche en contenus et changements, mais qui a aussi suscité une polémique chez les joueurs à laquelle son studio a répondu.

Wardogs, le nouveau FPS multijoueur phénomène du moment, mais toujours en early access, a accueilli ce 15 octobre 2026 une Saison 2, qui a introduit plusieurs nouveaux contenus, fonctionnalités et de l'équilibrage très demandé par la communauté. Celle-ci a également introduit un « nouveau départ », qui a toutefois fait l'objet de vives critiques de la part de la communauté. Face à la plainte des joueurs, Bulkhead Interactive a répondu que ces changements à la progression étaient une « mauvaise décision », a promis des ajustements, voire le lancement d'une Saison 3 bien plus tôt que prévu.

Pourquoi la Saison 2 de Wardogs a fait polémique auprès de ses joueurs ?

La Saison 2 de Wardogs a lancé les hostilités il y a quelques jours, mais a malheureusement très rapidement suscité le mécontentement des joueurs, déçus par la trop grande facilité à laquelle ils ont pu débloquer le nouveau contenu. Nombre d’entre eux ont déploré que cette mise à jour n’offre pas le « nouveau départ » promis par les développeurs, à savoir une réinitialisation complète de la progression par rapport à la précédente Saison pour repartir de 0.

Certains joueurs ont en effet réussi à débloquer la majeure partie de l’équipement endgame de Wardogs quelques jours seulement après la réinitialisation. Face à ces critiques, le studio Bulkhead Interactive a réagi via notamment une publication sur le compte X.com officiel du jeu

« La Saison 2 de Wardogs devait être un nouveau départ, mais pour beaucoup d’entre vous, cela n’a pas été ressenti comme tel. Nous avons volontairement accéléré la progression et cherché à mieux équilibrer le jeu, comme indiqué dans les notes de mise à jour, mais c’était une erreur. Certains joueurs accèdent déjà à des équipements endgame, tels que des armures de palier 4 ou des chars de combat, en seulement quelques jours. La réinitialisation de la progression n’a donc pas vraiment rempli son rôle », a déclaré le studio.

© Team17 / Bulkhead

Que va faire le studio pour répondre à la colère de la communauté ?

Bulkhead a ensuite reconnu que la Saison 2 de Wardogs présentait des problèmes d’équilibrage qu’ils comptent corriger. « Certains éléments sont manifestement déséquilibrés et nous allons y remédier. D’autres, en revanche, divisent la communauté. Nous préférons donc observer comment les choses évoluent avant d’intervenir ».

Malgré de nombreuses demandes de joueurs en faveur d’une nouvelle réinitialisation de la progression, Bulkhead a confirmé qu’il n’y aurait pas de remise à zéro pour la saison 2 de Wardogs. Le studio envisage plutôt un lancement nettement plus précoce pour la saison 3, accompagné d'une partie du contenu prévu, afin d'offrir aux joueurs un véritable nouveau départ.

« Nous ne procéderons pas à une réinitialisation précipitée sur Wardogs, car cela serait injuste envers tous ceux qui profitent déjà de leur progression. À la place, nous envisageons d'avancer considérablement la date de lancement de la Saison 3, ainsi que d'une partie de son contenu, afin de vous offrir un véritable nouveau départ. C'est à ça que sert l'early access. Merci de jouer au jeu et de nous faire part de vos retours », a déclaré Bulkhead Interactive.

Reste à savoir si cela suffira à faire évoluer l’état d’esprit des joueurs. Pour l’heure, Bulkhead travaille sur des ajustements d’équilibrage. Une arrivée anticipée de la saison 3 de Wardogs pourrait, potentiellement, offrir aux joueurs le nouveau départ qu’ils attendaient de la Saison 2.

Source : Wardogs sur X.com