Wardogs se met à jour avec son patch 0.11 qui corrige de gros bugs qui déséquilibraient beaucoup trop l'expérience. Les serveurs communautaires ont eux aussi profité de nombreux ajustements, c'est même le plus gros du chantier.

Wardogs est un succès fulgurant, un FPS à la croisée entre Arma, Squad et Battlefield, qui propose une expérience immersive et rafraîchissante. Désormais, c'est un carton puisqu'après quelques phases d'alpha et de bêta qui ont explosé, le jeu a explosé sur Steam et attiré plusieurs centaines de milliers de joueurs en simultané et plus d'1,25 million de jeux vendus au lancement. Fort de cette popularité, le studio travaille d'arrache-pied sur les mises à jour et les nouveautés. Un nouveau patch vient justement d'être déployé et il corrige des soucis directement liés aux serveurs.

Wardogs reçoit un nouveau patch avec des corrections très attendues

Officiels ou communautaires, les serveurs de Wardogs sont pleins, mais jusqu'ici les menus pour y naviguer n'étaient pas vraiment très clairs. C'est désormais fini, les menus ont été revisités pour bien séparer les serveurs officiels et communautaires et apporter plus de clarté à l'ensemble. De plus, plusieurs nouvelles options et correctifs ont été déployés pour les serveurs communautaires.

En outre, d'autres bugs ont également été corrigés, notamment en ce qui concerne les exploits, bugs et autres moyens de farmer l'xp et l'argent en trichant ou en glitchant. Ces patchs seront également accompagnés d'une vague de punitions pour tous les joueurs ayant profité de ces failles. Par ailleurs, le studio affirme que d'autres fonctionnalités sont actuellement en développement. Certaines seront là pour améliorer encore plus la gestion des serveurs de la communauté, mais pas que. Outre le contenu déjà prévu pour la saison 2, Wardogs compte également améliorer le confort global de jeu et d'autres surprises.

Les notes complètes du patch 0.11 de Wardogs

Améliorations du navigateur de serveurs et visibilité des serveurs communautaires

Interface divisée en deux navigateurs, Communautaire et Officiel

Suppression du filtrage superflu sur les serveurs officiels

Fiabilité du filtrage améliorée sur les serveurs communautaires

Ajout d'une recherche textuelle pour les serveurs communautaires

Les identifiants de serveur communautaire persistent désormais entre les parties et les redémarrages

Les identifiants de serveur communautaire étaient auparavant effacés au changement de carte et au redémarrage.

Ajout de l'option Afficher vides/pleins à la barre rapide du navigateur

Le bouton Héberger redirige désormais au bon endroit

Tri et nommage des serveurs

Correction de divers exploits liés à l'argent

Nouveaux plantages GPU corrigés

Les fonctionnalités à venir