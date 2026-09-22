Le FPS tactique Wardogs pourrait bien rencontrer un souci de taille pour son avenir. Son producteur exécutif évoque le défi des équipes de Bulkhead Interactive sur le long terme.

C'est le nouveau carton de Steam : Wardogs, le FPS tactique de Bulkhead studio, a lancé son accès anticipé sur PC il y a moins de deux semaines. Fort de ce succès, il semble déjà avoir de beaux jours devant lui, sachant qu'une sortie console est déjà prévue pour 2028. Mais dans l'immédiat, le producteur exécutif Joe Brammer garde les pied sur terre lorsqu'il confie qu'il n'y aura pas assez de contenu pour tous à court terme.

L'early access de Wardogs va manquer de contenu

Joe Brammer, producteur exécutif chez Bulkhead Interactive, a pu revenir sur l'engouement suscité par Wardogs dans les colonnes de GamesRadar. Cependant, malgré l'affluence phénoménale du FPS sur Steam (plus de 140 000 personnes y jouent au moment d'écrire ces lignes), le studio doit faire face à une réalité :

Nous n'aurons pas assez de contenu pour les gens et nous ne serons pas capables de continuer à satisfaire la demande. C'est comme ça que ça va se passer, mais ça ne signifie pas que les gens n'auront pas du plaisir à jouer. Joe Brammer, pour GamesRadar.

Brammer reconnaît en fait que Bulkhead n'imaginait pas une telle audience dès le départ. « Nous ne le faisions pas pour un public si large », confie-t-il. C'est pourquoi le studio doit à présent identifier ses priorités pour rester efficaces. « Nous avons évalué nos attentes et celles des autres », maintenant l'enjeu est de se maintenir à flot même si Wardogs ne peut pas plaire à tout le monde dans l'immédiat. À présent, le prochain objectif que l'équipe vise est la version 1.0.

Une version 1.0 encore meilleure

Certes, Wardogs a connu une affluence impressionnante en rassemblant 428 666 en simultané le 13 septembre, soit 3 jours seulement après son lancement. Encore hier, le 21 septembre, Steam comptait plus de 320 000 joueuses et joueurs à son pic. Mais Bulkhead ne se fait pas d'illusion : le jeu connaîtra des baisses certaines au fil des semaines et des patchs.

Dès lors, l'équipe de développement préfère anticiper plutôt que de se surmener tout de suite pour répondre aux attentes de tout le monde dès l'early access. Elle se concentre plutôt sur la sortie définitive vers 2028. Joe Brammer le promet : « nous sortiront une grande version 1.0, sur laquelle nous nous focalisons vraiment. Ça va étendre le jeu pour le lancement de la 1.0 sur consoles ».