WARDOGS vient tout juste d’accueillir une nouvelle mise à jour sur Steam, qui apporte notamment une nouveauté très réclamée par la communauté. Voici ce qui change.

Si vous avez un tant soit peu suivi l’actualité ces dernières semaines, vous n’êtes probablement pas passé à côté de WARDOGS, le nouveau phénomène du moment sur Steam. En effet, outre les différentes déclarations choc de son créateur, le titre de Bulkhead a surtout rencontré un véritable succès sur la plateforme de Valve, où il s’est déjà écoulé à plus de 3 millions d’exemplaires en deux semaines. De quoi pousser le studio à chouchouter sa communauté avec diverses mises à jour, dont la version 0.1.2 disponible dès aujourd’hui.

WARDOGS déploie une nouvelle mise à jour

Décrite comme « mineure » par Bulkhead, la mise à jour 0.1.2 vise essentiellement « à contrer certains exploits d’XP et d’argent » utilisés par les joueurs, ainsi que « des problèmes de sécurité apparus depuis le lancement en accès anticipé » de WARDOGS. Elle apporte également une nouveauté très demandée par le public, à savoir un navigateur de serveurs permettant de trouver plus facilement des joueurs de son niveau, en plus de diverses améliorations et correctifs destinés à accroître le confort de jeu. Voici le patch notes complet.

Principales nouveautés de WARDOGS

Correctif pour l'erreur de crash « WD-L020 » sous Windows 11. Correction du problème causé par la dernière mise à jour de Windows 11, KB5124010, à l'origine des crashs WD-L020 récents.

Les exploits d'argent et d'XP les plus flagrants ont été corrigés, de même que divers bugs de gameplay qui nuisaient à l'intégrité de l’équité du jeu. Les vérifications de validité de l'action de réanimation sont désormais entièrement gérées par le serveur, ce qui réduit les possibilités d'abus à travers la carte. Correction de l'exploit de traversée en véhicule ; les récompenses sont désormais plafonnées. Les récompenses obtenues pour la destruction d'éléments constructibles sont désormais proportionnelles à leur avancement de construction. Détruire un plan posé ne rapporte donc plus la récompense complète. Déposer des palettes dans une BOA située hors de la zone rapporte désormais des récompenses réduites.

Navigateur de serveurs et améliorations mineures de l'interface de WARDOGS : La nouvelle option « Déployer » permet de mieux mettre en avant l'existence des serveurs communautaires « mode Infanterie » et « bas niveau ». Appuyez sur « Déployer » et choisissez entre les serveurs officiels, communautaires, mode Infanterie ou bas niveau. Il s'agit d'une première étape destinée à mieux orienter les joueurs vers les serveurs utilisant ces modificateurs. Les filtres avancés ont été réintégrés à la liste des serveurs officiels. Les noms de serveurs longs ne sont plus tronqués. Survolez une entrée pour afficher le nom complet. Après avoir cliqué sur « Rejoindre », vous verrez d'abord que la connexion est en cours, puis votre position dans la file d'attente, le cas échéant. Le mode anonyme masque désormais le nom du serveur sur l'écran de chargement, comme le mode streamer. Le nom du serveur reste également masqué dans le menu pause de WARDOGS, sauf si vous choisissez de l'afficher. La sélection de région indique désormais combien de régions vous avez sélectionnées. La manette est désormais prise en charge sur l'écran de sélection « Déployer ».



Les autres correctifs de la mise à jour 0.1.2

Serveurs communautaires (pour les administrateurs de serveurs)

Redémarrages programmés : vous pouvez désormais définir une heure de redémarrage quotidien (UTC).

RCON AllowedHosts : vous pouvez désormais renseigner ce paramètre pour restreindre l'accès au RCON.

La longueur des messages et des diffusions RCON est désormais plafonnée.

Le RCON utilise désormais le niveau de détail Standard par défaut au lieu de Complet, et les réponses de configuration n'exposent plus les éléments internes du serveur.

Le paramètre ServerImageURL est désormais vérifié au chargement de la configuration.

Améliorations de la stabilité des serveurs de WARDOGS

Divers correctifs de stabilité des serveurs.

Renforcement de la sécurité des serveurs pour prévenir les exploits.

Corrections de bugs

Les objets lancés (grenades, fumigènes et C4) ne peuvent plus être utilisés depuis les places fermées d'un véhicule.

Le réticule adaptatif se masque désormais correctement lors de la visée en ligne de mire.

Correction des points critiques des éléments constructibles, qui réapparaissaient à l'endroit que vous veniez de frapper, se retrouvaient poussés dans les coins ou sautaient à l'autre bout d'une structure. Ils privilégient désormais un emplacement accessible depuis votre position.

Correction d'un bug de Havoc provoquant une augmentation des dégâts subis par les tirs de canon de 20 et 30 mm.

Amélioration des traductions de localisation de WARDOGS.

La saison 2 de WARDOGS arrive, et il y aura du neuf

Enfin, notez que si vous faites partie de ces joueurs qui attendent avec impatience l’arrivée de nouveautés dans le FPS de Bulkhead, vous feriez mieux de surveiller attentivement les actualités de WARDOGS. Et pour cause, le studio a profité de cette mise à jour 0.1.2 pour annoncer que la saison 2 du jeu, qui sera présentée dès la semaine prochaine, sera « plus ambitieuse » et proposera notamment de nouvelles conditions de maps, de l’équipement supplémentaire, du rééquilibrage et enfin des fonctionnalités inédites.

Source : Bulkhead