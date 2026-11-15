Pour sa saison 3, Wardogs offre une multitude de contenus gratuits à ses joueurs et il est possible de commencer à les récupérer dès maintenant, voici comment faire.

Disponible en accès anticipé sur Steam depuis septembre 2026, Wardogs a rencontré un succès immédiat et continue d’ailleurs de séduire. Le shooter multijoueur et tactique vient d’ailleurs de lancer sa saison 3 avec une nouvelle carte principalement urbaine et une tonne d’améliorations. À l’occasion de cette nouvelle saison, le jeu propose également à ses joueurs de récupérer du contenu gratuit via une vaste campagne de Twitch Drops.

Wardogs vous offre plein de contenus gratuits avec Twitch

Pendant près de deux semaines, vous pourrez mettre la main sur plusieurs récompenses gratuites pour Wardogs simplement en regardant des streamers jouer au jeu. Cette campagne de drops est d’ailleurs particulièrement généreuse avec pas moins de 9 cadeaux dont des bandages, mais aussi des véhicules, des armes et de l’équipement tactique. Il faudra cependant cumuler pas moins de 15 heures de visionnage au total pour tout récupérer. Heureusement, les drops tombent graduellement.

Walk It Off (2 bandages) : 15 minutes

Happy Hour (1 engin explosif improvisé et 2 cocktails Molotov) : 1 heure

Get In There (2 grenades fumigènes, 1 stylo d’adrénaline et 1 sac à dos de terrain) : 2 heures

Leap Of Faith (1 parachute basique et 1 parachute sportif) : 4 heures

Knock Knock (1 barre Halligan, 1 RPG-7 et 2 roquettes de 93 mm) : 5 h 30

Taxi Service (1 hélicoptère Littlebird et 1 Wolf-110) : 7 h 30

Fresh Recruit (1 petit sac à dos, 1 casque et 1 armure de niveau 1) : 9 h 30

Tactical Kit (1 TCX-SPR, 2 chargeurs de 28 balles, 1 viseur OKP-7 et 1 poignée ergonomique) : 11 h 30

Dog Of War (1 sac à dos moyen, 1 casque et 1 armure de niveau 2) : 15 heures

Pour participer à cette campagne de drops Twitch pour Wardogs, il suffit de se rendre sur la plateforme de streaming et de s’y inscrire. Il faut également avoir un compte Wardogs lié à votre compte Twitch. Rendez-vous ensuite sur l’une des nombreuses chaînes participantes pour regarder du gameplay et commencer à cumuler vos heures de visionnage.

À chaque palier, les objets finiront dans votre inventaire Twitch et vous recevrez systématiquement une notification pour vous avertir. Vous pourrez ensuite réclamer vos objets et ces derniers seront alors transférés dans votre jeu et seront disponibles lors de votre prochaine connexion. Une note toutefois concernant Wardogs : il ne s’agit pas d’objets, véhicules et équipements permanents, mais bien d’attirail de combat qui sera offert gratuitement à la boutique. Comme tout objet du genre, ils peuvent donc être perdus au combat ou détruits. Soyez malin.

Pour relier son compte Wardogs à Twitch, il faut se rendre sur le site officiel de Wardogs puis y créer un compte si ce n’est pas déjà fait, ou se connecter avec son compte Steam. Des fenêtres vous guideront ensuite pour lier tout ce petit monde entre eux une bonne fois pour toutes.