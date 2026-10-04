À l'approche de sa très attendue saison 2, Wardogs avertit ses joueurs et tente de tempérer leurs espoirs à propos notamment de l'exercice délicat de l'équilibrage.

Comme tous les jeux multijoueur, l'équilibrage de Wardogs, qui a connu en seulement deux semaines un succès fulgurant avec plus de 3 millions de joueurs au compteur, est loin d'être figé et est en constante évolution vers la recherche d'un idéal extrêmement difficile à trouver, et son studio l'assume. Joe Brammer, à la tête de Bulkhead, a en effet avoué la chose en répondant à un joueur en affirmant qu'une telle chose relève toujours de l'estimation et sera loin d'être parfait à la sortie de la saison 2 à venir ce 15 octobre 2026. Il tente toutefois de rassurer les troupes en disant que les choses devraient bien s'améliorer sur le long terme.

Wardogs cherche encore à peaufiner son équilibrage, et ça n'arrivera pas à la saison 2

La question de l'équilibrage de Wardogs part à la base d'un message de joueur sur X. Celui-ci expliquait trouver le début de partie du jeu bien plus amusant, faute d'adversaires surarmés et équipés d'armures de niveau 4. Il disait aussi attendre avec impatience la prochaine remise à zéro de la progression, qui arrivera durant la saison 2.

Joe Brammer, directeur du studio derrière Wardogs, a saisi l'occasion pour clarifier la position de Bulkhead Interactive à propos de l'équilibrage. Il suggère que la première saison a volontairement été courte pour laisser le temps de corriger cela. Il prévient toutefois que ce chantier est permanent : équilibrer un jeu se fait par tâtonnements et s'affine avec le temps. Selon ses mots, « on ne va pas tout réussir d'un coup, et certainement pas en saison 2 ».

Le patron de Bulkhead promet néanmoins une approche suivie pour Wardogs. L'équipe compte en effet « apprendre, s'adapter, multiplier les nerfs et les buffs, mais toujours avec une vision à long terme », qui apparaît pertinente pour un titre qui compte rester actif plusieurs saisons. Les joueurs ne doivent donc pas espérer un équilibrage parfait dès la saison 2 de Wardogs. Le studio annonce plutôt une série d'ajustements progressifs, au fil des retours de la communauté. La question des serveurs officiels d'infanterie et à niveau plafonné reste, elle, le dossier le plus attendu.

Le vrai échec du lancement du jeu selon le patron du studio : les serveurs

Pour Joe Brammer, l'équilibrage n'est cependant pas la principale erreur de ce lancement de Wardogs. Il reconnaît que le studio a surtout fait fausse route au niveau des serveurs communautaires. Bulkhead n'a pas non plus hébergé de serveurs officiels dédiés à l'infanterie ni de serveurs avec plafond de niveau.

Ce mea culpa n'est pas une première. Brammer avait déjà admis que Bulkhead peinait à proposer ces serveurs d'infanterie réclamés par la communauté. Un effort a pour rappel été fait en ce sens avec la dernière mise à jour de Wardogs, qui a notamment ajouté un navigateur de serveurs afin que les joueurs puissent trouver plus facilement des parties à leur niveau ou à leur goût. Gageons que le studio va continuer d'améliorer son titre en fonction des retours d'une communauté déjà conséquente, que les développeurs comptent bien garder aussi longtemps que possible.

Source : X.com